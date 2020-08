TIM Black Família e Samsung Galaxy S20 são as apostas da TIM para o Dia dos Pais

Um plano com muito entretenimento e internet combinado a um dos smartphones mais modernos do mercado para manter a família sempre conectada. A TIM celebra o Dia dos Pais com desconto no Samsung Galaxy S20, que sai por R$2.499 no TIM Black Família 100GB. Quem adquirir o smartphone até o dia 9 de agosto ganha um Galaxy Watch Active 2¹.

“O Dia dos Pais é mais uma data que será comemorada a distância em diversos lares e a conectividade é essencial nesse cenário, aproximando as famílias. Um smartphone de ponta aprimora e facilita ainda mais essas interações virtuais. É o que buscamos entregar nessa oferta, que une um plano completo com um aparelho moderno e desejado como o Galaxy S20”, explica João Stricker, Head de Marketing Consumer e SMB da TIM Brasil.

TIM Black Família

O TIM Black Família é um plano que conta com diversas possibilidades de entretenimento para os usuários: além de assinatura Netflix inclusa, o usuário tem navegação ilimitada no TIM Music By Deezer para ele e os dependentes. O pacote de 100 GB pode ser compartilhado com a família com total liberdade para navegarem como quiserem e a internet não utilizada acumula para o mês seguinte. A opção de 100GB sai por R$79,99 por pessoa, totalizando R$319,99 por mês para o titular e mais 3 dependentes.

Samsung Galaxy S20

O Galaxy S20 é um smartphone que se destaca hoje no mercado, trazendo um sistema de câmera tripla com a principal de 64MP, um zoom revolucionário de até 30 vezes e gravação de vídeos em 8K. O aparelho ainda tem uma tela AMOLED Dinâmico de 6.2” Quad HD+ e bateria que dura o dia inteiro, essencial para os usuários quem gostam de assistir séries, filmes e estar sempre conectado. O smartphone é ideal para aproveitar todas os benefícios do TIM Black Família.

Além disso, os clientes TIM Black contam com mais um benefício em parceria com o C6 Bank. Os clientes que adquirirem o smartphone Galaxy S20 com o cartão C6 Bank até o dia 17/8, na loja online ou lojas próprias da TIM, poderão dividir o smartphone em até 18x sem juros e ganhar até 5.000 pontos átomos, programa fidelidade do banco, no cartão Carbon,

O preço do smartphone com desconto é válido até 17/8. No entanto, quem efetuar a compra até o domingo de Dia dos Pais (09/08), poderá resgatar gratuitamente um Galaxy Watch Active2. A promoção é válida na loja virtual da TIM (lojaonline.tim.com.br) e nos pontos de venda físicos que já estão abertos, respeitando as regras de quarentena e distanciamento social dos Estados. A operadora incentiva, inclusive, o agendamento digital para atendimento, protocolo para controlar o fluxo de pessoas nos estabelecimentos, de acordo com as diretrizes dos órgãos de saúde. No site tim.com.br/lojas é possível realizar a marcação e conferir a lista de lojas abertas.

Para mais informações sobre preços e planos, acesse www.tim.com.br. Para mais informações sobre o compre e ganhe da Samsung, acesse www.samsungparavoce.com.br.

¹Promoção do compre e ganhe válida de 13.07 a 09.08.2020. Na compra de um Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, você ganhará um Galaxy watch active2 (SKU: SM-R820NZKAZTO). Estoque ilimitado de brindes. As cores dos brindes poderão variar conforme a disponibilidade. Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 13.07 a 25.08.2020. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br

TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

A TIM é, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.