Anatel atualiza tabela de frequências autorizadas ao serviço móvel

As tabelas atualizadas do somatório das larguras de faixas de frequências autorizadas para as prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP) foram atualizadas e estão publicadas no portal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A atualização contempla a Resolução 703/2018, que estabelece limites máximos de quantidade de espectro de radiofrequências.

Anatel

A publicação decorre da responsabilidade de a Agência supervisionar e administrar o espectro de radiofrequência e avaliar a evolução de seu uso, de forma a garantir sua eficiente utilização.

Serviço móvel

A iniciativa alinha-se ao Planejamento Estratégico da Agência que estabelece, entre os seus objetivos, a promoção da disseminação de dados e informações setoriais.