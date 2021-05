3 hábitos para adotar e 3 para excluir se você quer viver bem

Saiba quais hábitos você deve inserir na sua rotina e quais deve eliminar para ter uma vida mais equilibrada.

Manter hábitos saudáveis no dia-a-dia é fundamental para quem busca boa qualidade de vida, pois dessa forma é possível viver de maneira mais leve, com a certeza de que está tudo fluindo bem graças aos próprios cuidados.

Isso significa que, ao incluir atividades simples na rotina, como utilizar produtos para a pele durante o dia, é possível proporcionar uma melhora bastante significativa no bem-estar físico e mental e, consequentemente, viver melhor.

Por outro lado, é bastante comum ter hábitos ruins, visto que ninguém é perfeito. No entanto, é importante reconhecer que estes podem estar impedindo que as coisas saiam de acordo com o planejado na sua vida pessoal ou profissional e que, por esse motivo, é preciso identificá-los e eliminá-los.

3 hábitos para adotar

1. Beba água

O corpo humano é composto por 70% de água e, por isso, é necessário se hidratar constantemente para que órgãos como intestino e rins funcionem da melhor forma possível. De acordo com especialistas, deve-se consumir ao menos 2 litros de água por dia para que o corpo fique bem hidratado. Portanto, acrescente esse hábito à sua rotina.

Caso você seja uma pessoa um pouco esquecida, coloque lembretes pela casa ou baixe aplicativos que enviam notificações para o seu celular quando for hora de beber água.

2. Pratique exercícios físicos

Se o seu objetivo é viver bem, você deve praticar exercícios físicos diariamente. Isso porque, além de serem responsáveis pela liberação de endorfina, que é considerada o hormônio da felicidade e do prazer, os exercícios também são importantes na prevenção de doenças. Além disso, a prática frequente de atividades físicas também proporciona uma melhora na concentração, traz mais disposição e contribui para o emagrecimento.

3. Rotina de skincare

Adotar uma rotina de skincare é essencial para manter a pele saudável, bonita e radiante. Afinal, ainda que a alimentação também seja importante para isso, os cuidados de fora para dentro também são fundamentais, especialmente pelo fato de a superfície da pele ficar exposta diariamente.

Portanto, ter uma rotina de skincare é fundamental tanto para mulheres e homens, pois protege a pele do rosto contra impurezas e a mantém hidratada, nutrida e saudável.

3 hábitos para excluir

1. Comparação excessiva

A mania de comparação é, basicamente, o ato de julgar a condição de uma determinada pessoa e questionar sua capacidade de fazer o mesmo que ela. Este é um hábito que deve ser excluído da sua vida imediatamente, pois se você começar a se comparar com outras pessoas frequentemente, acabará tirando de si mesmo o direito de cuidar da sua própria felicidade.

2. Pessimismo

O pessimismo é um sentimento ruim que toma conta da cabeça de muitas pessoas, seja depois de acontecer algo indesejado ou até mesmo antes disso, quando você já imagina que algo vai dar errado antes mesmo do resultado. Esse sentimento é o verdadeiro vilão da autoestima e da determinação. Portanto, é preciso eliminá-lo da sua vida o quanto antes. Para isso, tente pensar positivo e ser mais otimista, pois os bons resultados virão com o tempo.

3. Procrastinação

Se você tem o hábito de deixar tudo para depois, também deve ter em mente que corrigir os erros do futuro não é uma tarefa simples. E, provavelmente, você já perdeu grandes oportunidades por não colocar suas ideias em prática na hora certa.

Além disso, o hábito de adiar as coisas, ainda que simples afazeres domésticos, pode afetar sua relação com outras pessoas, gerar um acúmulo de tarefas e fazer com que você se estresse consigo. Dessa forma, tente fazer as coisas no momento em que elas devem ser feitas, mesmo que você não esteja com vontade de fazê-las. Embora não seja tão simples quanto parece, é importante que seus afazeres sejam feitos por disciplina e não somente por prazer.