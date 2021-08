TikTok vai transmitir jogos e conteúdo exclusivo do Brasileirão Feminino Neonergia

Parceria entre CBF e Mowa Sports traz ainda mais opções de conteúdo para conectar fãs do futebol de todo o país na plataforma

O TikTok tem se tornado cada vez mais o destino para os amantes do esporte por meio de conteúdos exclusivos e parcerias com campeonatos nacionais e internacionais, federações, clubes e atletas. Buscando diversificar ainda mais as opções de conteúdo para os fãs de futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Desimpedidos, a plataforma anuncia a transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – o acordo de direitos também foi conduzido pela Mowa Sports, que será a responsável pela produção e transmissão de todas as partidas. Disputado desde 2013, o Brasileirão Feminino Neoenergia é a principal competição do país. Todos os 14 jogos da fase final serão transmitidos de forma gratuita e exclusiva nas plataformas digitais.

Desimpedidos (@desimpedidos)

O torcedor poderá acompanhar pelo perfil do Desimpedidos (@desimpedidos) e no recém-criado perfil da competição (@brfeminino) no TikTok. As transmissões começam neste sábado (14), com o jogo entre Grêmio e Palmeiras, pelo duelo de ida das quartas de final.

“Pela primeira vez o TikTok irá transmitir o futebol feminino, dando ainda mais visibilidade para o esporte. Estamos muito animados com essa parceria com a CBF, reafirmando a plataforma como um destino para quem busca conteúdo esportivo”, afirma Harish Sarma, head global de Desenvolvimento de Negócios de Conteúdo do TikTok. “Queremos democratizar o acesso a um conteúdo de qualidade, reunir o melhor que a temporada pode proporcionar e animar ainda mais os fãs de futebol”, completa Sarma.

CBF

O TikTok também transmitirá as outras sete partidas das quartas de final, incluindo Ferroviária x Santos, Avaí/Kindermann x Corinthians, com o primeiro encontro marcado para este domingo (15), e São Paulo x Internacional, na segunda-feira (16), fechando os duelos de ida. Os jogos de semifinal e final também estão garantidos de forma exclusiva na plataforma digital.

Um dos grandes destaques do acordo é a participação do Desimpedidos, canal que está entre os principais canais de conteúdo digital esportivo do Brasil. O time volta a campo, neste domingo, dia 15, às 20 horas, com o apresentador Chicungunha, comentários de Alê Xavier e Mari Pereira, e reportagem de Marília Galvão, na partida entre Avaí/Kindermann e Corinthians. Além da reedição da final de 2020, a equipe comandará mais três partidas. Na segunda, às 17 horas, é a vez de engrossar o coro no duelo entre Inter e São Paulo. No dia 22, domingo, Palmeiras e Grêmio, às 20h. E na segunda, 23, Santos e Ferroviária, às 19h.

As transmissões também contarão com conteúdo pré-jogo, no intervalo e no pós-jogo para os usuários do aplicativo, com entrevistas e conteúdos exclusivos, permitindo a integração dos times, jogadores, apresentadores e fãs. O TikTok terá ainda funcionalidades exclusivas para integrar o conteúdo ao vivo dos jogos do campeonato com as reações dos fãs durante a partida. Os usuários poderão votar pelo aplicativo na melhor jogadora da partida, momento do jogo, dentre outras opções que serão apresentadas ao longo do campeonato.

“A chegada do TikTok é mais um passo importante na valorização e aumento da visibilidade do Brasileirão Feminino. O torcedor passa a contar com mais uma opção acessível e gratuita para acompanhar os jogos. O futebol feminino tem um componente muito natural que é o potencial de engajamento e a possibilidade de bater cada vez mais recordes de audiência, e tenho certeza que essa parceria vai se mostrar muito efetiva nesse sentido”, explica Aline Pellegrino, Coordenadora de Competições da CBF.

“Além do protagonismo do esporte praticado por mulheres, a NWB apoia um futebol mais justo e igualitário além das quatro linhas e essa parceria com a CBF e TikTok reforçam essa nossa missão”, reforça Pedro Fogaça, gerente de projetos da NWB, produtora do Desimpedidos.

Brasileirão Feminino Neoenergia

Organizado e custeado pela CBF, com apoio do Fundo de Legado da Copa do Mundo FIFA 2014, o Brasileirão Feminino Neoenergia reúne 16 clubes na divisão de elite. Após 15 rodadas da primeira fase, a principal competição de futebol feminino entra na fase final com a disputa das quartas de final, semifinal e final.

Desde 2013, as equipes campeãs foram o Centro Olímpico (2013), Ferroviária (2014 e 2019), Rio Preto (2015), Flamengo (2016), Santos (2017) e Corinthians (2018 e 2020). Neste ano, a competição conta com transmissão ao vivo de todos os 134 jogos, divididos na TV aberta (Band), Pay-TV (Sportv) e nas plataformas digitais, pelo TikTok no @Brfeminino e @Desimpedidos .

Desde a edição de 2020, a competição também entrou para a história com o uso inédito do árbitro de vídeo, o VAR. Segundo dados da FIFA, a CBF é a primeira confederação a levar a tecnologia para a disputa em competições femininas nacionais. O recurso também estará utilizado nos jogos da semifinal e final desse ano.

Futebol no TikTok

O conteúdo sobre futebol tem crescido muito no TikTok em todo o mundo, com mais de 180 bilhões de visualizações em hashtags como #football, mais de 80 bilhões na #soccer, além de cerca de 15 bilhões de visualizações da hashtag #futebol. No começo deste ano, o TikTok anunciou uma parceria com a UEFA Euro 2020 — a primeira vez que uma plataforma de entretenimento digital patrocinou um dos principais torneios do mundo; e com os times norte-americanos, Portland Timbers e Portland FC.

Ainda este ano, no Brasil, a plataforma firmou também uma parceria com a Copa do Nordeste, maior competição regional do mundo, com o Campeonato Carioca, onde fez sua estreia em campeonatos do Sudeste e no estádio mais icônico do futebol brasileiro, o Maracanã, com a Copa do Brasil, que contou com ativações nos estádios a partir da terceira fase da competição, desafios no aplicativo e lives exclusivas na conta oficial do campeonato e com a série C do Campeonato Brasileiro, que também contou com transmissões ao vivo das partidas, conteúdos exclusivos para os usuários da plataforma e ainda, uma funcionalidade exclusiva que integrou o conteúdo ao vivo dos jogos do campeonato com as reações dos fãs durante a partida.

TikTok

O TikTok é o destino líder para vídeos curtos em dispositivos móveis. Nossa missão é inspirar criatividade e trazer alegria. O TikTok possui escritórios globais, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio.

www.tiktok.com

NWB

Com mais de 10 bilhões de visualizações, a NWB é a maior rede digital de esportes do Brasil com cinco canais proprietários _Desimpedidos, Acelerados, Falcão 12, Camisa 21 e Fatality _ e mais de 100 canais afiliados. Atua também como agência de talentos para influenciadores esportivos e produtora de conteúdos multiplataforma customizados para fãs de esportes. A rede lança, em média, 150 vídeos inéditos por semana, que somam mais de 1,9 bilhão de visualizações por ano.

Mowa Sports

A Mowa Sports é uma produtora audiovisual e de conteúdos digitais com vasta experiência no ramo esportivo. Desde 2006, é parceira da CBF, acompanhando a Seleção Brasileira e faz ativações com os maiores players do mercado como Itaú, Vivo, Mastercard e Ambev.

Também faz a gestão de mídias sociais e criação de conteúdo para alguns dos maiores campeonatos do Brasil, como o Cariocão e o Brasileirão Série B, além do canal oficial do Corinthians na Twitch e o Canal Wamo.

Dentro do seu portfólio possui a Mowa Press, agência que distribui conteúdo digital esportivo (fotos, vídeos e áudio) para meios de comunicação e agências de notícias do Brasil e do mundo e que, só na cobertura da Seleção Brasileira, possui mais de 5.000 fotos.