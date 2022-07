DUX Nutrition Lab lança Sabores do Mundo, edição limitada do Whey Protein Concentrado

São quatro novos sabores, cada um representando um país diferente, que chegam em potes de 900g, 450g e versão sachê

Conhecida pela alta qualidade e saborosidade de seus produtos, a DUX Nutrition Lab, empresa nacional de suplementos alimentares, anuncia uma novidade que vai trazer um novo gostinho ao Whey Protein Concentrado: o lançamento da edição limitada Sabores do Mundo.

A novidade contará com sabores típicos de quatro países: Strudel de Maçã, da Áustria, Butter Cookies, da Dinamarca, Brownie, dos Estados Unidos e Banoffee, da Inglaterra. Além disso, os consumidores poderão encontrar os produtos em três opções de tamanhos: potes de 900g e 450g, e também na versão sachê.

Marcelo Pacífico, sócio-diretor da DUX Nutrition Lab

“Sempre buscamos oferecer o melhor produto para os consumidores, com ingredientes frescos, puros, que possuem matéria-prima premium e altamente proteicos. Mas além disso, um dos nossos diferenciais também é conseguir entregar produtos saborosos aliados à toda essa qualidade. E foi pensando nisso que desenvolvemos a linha Sabores do Mundo, uma oportunidade de trazer receitas típicas de outros países para o Whey Protein Concentrado”, explica Marcelo Pacífico, sócio-diretor da DUX Nutrition Lab.

Também vale ressaltar que o Whey Protein Concentrado DUX, possui um perfil nutricional completo, composto por proteínas de alto valor biológico, gorduras, carboidratos e aminoácidos, ou seja: ideal para aqueles que buscam uma vida mais ativa e saudável.

“A proteína é um macronutriente indispensável no nosso organismo, pois ela é feita de aminoácidos que são como blocos de construção do nosso corpo. É importante para a construção muscular, produção de anticorpos, bom funcionamento de enzimas e hormônios. Uma das fontes de proteína de alto valor biológico com alta digestibilidade é o whey protein. Por isso, esse tipo de suplemento alimentar é uma ótima opção para contribuir com os cuidados diários da saúde e bem-estar, seja para quem treina ou não, podendo ser consumido pré ou pós treinos, ao acordar, entre as refeições, como ceia ou de acordo com as orientações de um nutricionista e/ou médico”, diz Isabela Lorizola, coordenadora de nutrição da DUX.

A linha Sabores do Mundo, edição limitada, poderá ser encontrada no e-commerce da marca (www.duxnutrition.com), além de diversas redes varejistas pelo país. O valor sugerido para o pote de 900g é de R$219,90; já o de 450g, R$129,90. A versão em sachê poderá ser adquirida de maneira individual (R$10,90) ou em packs com os quatro sabores juntos. Esta opção será vendida, exclusivamente, pelo site da DUX Nutrition Lab.

DUX Nutrition Lab

A DUX Nutrition Lab foi fundada em 2015 com o objetivo de revolucionar a tecnologia nutricional e nutrir sonhos. Além disso, a empresa tem como missão desenvolver suplementos altamente efetivos, saborosos e saudáveis, que transformem nutrientes em saúde. Para isso, a marca trabalha com ingredientes naturais, desenvolvendo produtos rigorosamente limpos, com o objetivo de ser a melhor empresa para os consumidores e, também, para o planeta.

Whey Protein Concentrado DUX