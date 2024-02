São José goleia o Comercial e mantém a liderança isolada

O São José segue líder e invicto no Paulistão A2 Sicredi. Na noite deste sábado (17/02), jogando no Martins Pereira, a equipe do Vale do Paraíba recebeu o lanterna Comercial e goleou o rival por 4 a 0 em partida válida pela nona rodada da competição estadual.

Com o resultado, o São José chegou a 23 pontos, manteve a vantagem na liderança e a invencibilidade. Além disso, abriu 11 pontos de diferença para o Taubaté, primeiro time fora do G8, faltando apenas seis rodadas e 18 pontos em disputa para o fim da primeira fase.

Do outro lado, a situação do Comercial se complicou ainda mais. A equipe de Ribeirão estacionou nos quatro pontos e na lanterna do estadual, além de seguir sem vencer, acumulando quatro empates e cinco derrotas.

São José EC

O São José mostrou o motivo de ser considerado um dos favoritos ao acesso nesta temporada. Desde o apito inicial, a Águia dominou as investidas ofensivas e fez por merecer a vitória contra o Bafo.

Aos 20, Verrone tocou para Jackson, que fez o pivô para o artilheiro João Gabriel. O camisa 10 cortou para o meio e contou com um desvio na defesa para fazer 1 a 0 para o São José e seu sexto gol na Série A2.

A situação do São José melhorou ainda mais aos 33, quando Fidel recebeu o segundo amarelo por reclamação e foi expulso. Mesmo com um a mais e boas chances para ampliar, a Águia não marcou novamente e levou o jogo para o intervalo em 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o São José seguiu ao ataque e logo conseguiu abrir vantagem. Aos sete, Diogo Marzagão conduziu no meio e achou Jackson na área, que só dominou e chutou cruzado, fazendo 2 a 0 para o time da casa.

Aos 15, o terceiro quase veio duas vezes no mesmo lance. Nicholas cobrou escanteio na cabeça de Balotelli, que mandou no travessão. No rebote, Jackson desviou e a bola morreu na trave. Porém, o gol não demorou. Aos 18, Verrone cobrou escanteio na cabeça de Léo Gobo, que fez o terceiro da Águia.

E a vantagem aumentou. Aos 23, Nicholas serviu Matheus Serafim na área, que só tocou entre as pernas de Leonardo e aumentou a vantagem para 4 a 0 no Martins Pereira, fechando o placar final da partida.

Paulistão A2 Sicredi

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (21), para a disputa da 10ª rodada do Paulista A2. A partir das 20h, o Comercial volta ao Palma Travassos para encarar o Oeste, em Ribeirão Preto. Pouco mais tarde, às 21h, o líder São José fecha a rodada diante do Taubaté, no Joaquinzão, fora de casa.

FPF