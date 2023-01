The Town 2023: Organização anuncia “The Town – O Musical”, um espetáculo inédito que conta a história de um músico em busca de um sonho em São Paulo

Novo festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, homenageia à cidade que inspirou sua criação e lança mais uma produção “Originals”. O espetáculo, que será realizado dentro de um domo de 50m de diâmetro, conta com 30 bailarinos e tem criação de Roberto Medina e direção de Zé Ricardo e Charles Möeller

“São Paulo inspira The Town. The Town celebra São Paulo”.O novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo segue os passos do seu irmão mais velho, o Rock in Rio, e anuncia “The Town – O Musical” ampliando a experiência do público no megaevento, que já nasce oferecendo conteúdos além da música. A produção inédita e concebida exclusivamente pelo time criativo de The Town — um “Originals” — tomará conta de um enorme Domo de 50 metros de diâmetro na Cidade da Música. Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, o festival dá vida a um novo espetáculo, que tem roteiro e direção artística de Charles Möeller. The Town realizará sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e já conta com Iza e Criolo como atrações confirmadas, além de um momento mágico que entrará para a história do festival, com um espetáculo de luz, música, fogos de artifício e transmissão ao vivo nos telões.



“The Town – O Musical”

“The Town – O Musical”, será realizado dentro de um domo que será montado na nova Cidade da Música e possuirá 50m de diâmetro. O musical contará com 30 bailarinos. No espetáculo, o público vai ver de perto a história de um músico do interior de São Paulo que, ao ver na TV o anúncio de um novo festival, decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística que o leva pelos diferentes bairros, ruas e cenários da capital, explorando cada recanto e cada ritmo que compõem a diversidade cultural paulistana. Nessa jornada, o personagem será confrontado com os desafios do processo criativo para a composição de uma canção e conhecerá várias pessoas que se tornarão importantes para alcançar seu objetivo. Movido pelo sonho e pela capacidade de concretização, o músico busca chegar ao palco do maior festival de música, arte e cultura de São Paulo: The Town.



The Town

“Assim como no Rock in Rio, The Town extrapolará as fronteiras da música, oferecendo diversas experiências imperdíveis para o público. Esperamos que os fãs que assistam ao musical se identifiquem de alguma forma com a história que estamos produzindo. Digo isto, pois São Paulo é esta gigante cidade catalisadora de sonhos, o lugar perfeito para torná-los realidade, e é essa história que vamos contar no espetáculo”, comenta Roberto Medina, criador e presidente do The Town e Rock in Rio. Roberto também ressalta a grande vontade de, cada vez mais, criar conteúdos proprietários: “Sempre fico empolgado em criar projetos que nascem e ganham vida nos nossos festivais. Temos talentos criativos incríveis no nosso time de “Rock Creators”, como a organização denomina os criadores de conteúdos, que junto de nosso time de diretores artísticos, diretores criativos e curadores fazem a magia acontecer na Cidade do Rock e, agora, na Cidade da Música”, destaca mencionando a área.



Zé Ricardo, que esteve ao lado de Roberto Medina, na criação do espetáculo Uirapuru, o primeiro Originals que esteve no Rock in Rio, garante que emoção não faltará em “The Town, O Musical”: “The Town vai além da música, e abraça a cultura e a arte para si. São Paulo é uma cidade que dita o comportamento das pessoas, que lança muitas tendências, e está sempre aberta para receber todos que passam por aqui. Ela é multicultural, vibrante e intensa e tudo é resultado de uma saudável mistura de diferentes culturas. É essa a essência que traremos nesse espetáculo, com uma produção gigante para este espetáculo, que entregará uma atração potente e emocionante para todos que estiverem presentes na Cidade da Música. Será algo inédito e totalmente inovador, especialmente se estivermos falando em produções de grandes festivais”, garante o diretor musical.



Seguindo a parceria de sucesso do Uirapuru, musical que aconteceu na última edição do Rock in Rio, os organizadores de The Town convidaram Charles Möeller, um dos mais conceituados e festejados diretores teatrais da atualidade, para dirigir artisticamente e roteirizar o espetáculo. “Daqui até setembro teremos muitas novidades pra contar dessa viagem que faremos ao lado deste músico, que é o protagonista do espetáculo.O musical vai ser mágico e trará para o público algo que o ser humano precisa resgatar, que é a capacidade de transformar a vida, de fazer acontecer. Teremos bailarinos e atores que convidarão o público a embarcar nessa viagem que promete ser transformadora”, conta Charles, que finaliza: “Quem estiver na Cidade da Música nos dias 2, 3, 7, 9 ou 10 de setembro de 2023, e assistir ao musical, certamente não irá esquecer.”



The Town já nasce gigante

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, The Town estreia na grande metrópole no dia 2 de setembro de 2023, e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em uma área de 350 mil m2, que será totalmente renovada. O novo festival já se posiciona como um evento de grande relevância, não apenas para a capital paulista, como também para todo o Brasil e já soma mais de 215 mil seguidores em suas redes sociais, lançadas há poucos meses.

A primeira edição do novo festival já ganhou duas músicas-tema, gravadas nas vozes de Iza e Criolo. A primeira, considerada o grande hino do evento, tem interpretação de Iza, com a participação do baterista da banda Sepultura, Eloy Casagrande, e de uma orquestra comandada pelo maestro Eduardo Souto Neto. Já a segunda, um trap em homenagem à arte e cultura da capital, foi gravada pelo rapper Criolo em uma colaboração inédita com a Iza e o diretor artístico Zé Ricardo. Ambos os cantores já estão confirmados no line-up do festival.



Cidade da Música

Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música, a Cidade da Música contará com cinco palcos, onde o público poderá imergir em novas e inesquecíveis experiências. Com cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana e apresentando uma diversidade única de ritmo e união de tribos, The Town chega a São Paulo com apoio, força e empoderamento de gente grande. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, está previsto um impacto econômico de R$1.7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

De olho no festival

Faltando pouco mais de nove meses para a primeira edição, o evento já tem atraído a atenção de diversas marcas. The Town conta com patrocinadores e apoiadores de peso como Itaú, Americanas, Porto, Vivo, Riachuelo, KITKAT® e Seara -patrocinadores oficiais; a Rede, Red Bull, a Movida, a Estácio e a LATAM entram como apoiadores do evento; e os jornais Estado de São Paulo, O Globo e a Folha de São Paulo, a Eletromidia e FLIX como media partner.

The Town tem, ainda, a Heineken como patrocinadora Master, bem como os parceiros de mídia e transmissão: TV Globo, Multishow e Globoplay, as rádios 89FM, Rede Mix com as rádios Mix FM 102.1, Rio de Janeiro e Mix FM 106.3, São Paulo. As marcas Itaú, Seara, Americanas e Vivo também estão fechadas como patrocinadoras para duas edições do The Town.



Uma Cidade que não dorme: The Town oferece entretenimento para todos

Inspirado nos prédios emblemáticos de São Paulo, o palco ‘Skyline’ é o maior palco do evento e é também onde receberá os maiores artistas do mundo, incluindo a tradicional queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento. Com inspiração na arte urbana da selva de pedras, o palco ‘The One’ contará comconteúdo exclusivo do festival, através de encontros e apresentações produzidas sob medida. As bandas consagradas e novos artistas devem consolidar o tom de diversidade de ritmos em shows únicos e inesquecíveis.

Desembarcando do Rio para São Paulo, o ‘New Dance Order’ será o palco dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass, trap, EDM e outros beats eletrônicos. The Town também contará com mais um espaço para lá de especial – a ‘São Paulo Square’, palco inspirado na região em que a Cidade foi fundada. Ali, se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz, embalados ao ritmo de muito jazz e blues.

A homenagem à capital não para por aí. O festival também traz para o público os antigos galpões das fábricas que ajudaram a elevar o nome de São Paulo. O palco ‘Factory’ trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap — que estão entre os gêneros mais consumidos da metrópole.

Para completar, ao melhor estilo da cidade, The Town contará com o ‘Market Square’, espaço gastronômico que trará toda a diversidade da culinária paulista. Os cardápios serão criados exclusivamente para The Town e assinados por conceituados chefs, bares e restaurantes que mostrarão porque São Paulo é reconhecida como a capital gastronômica do país.



The Town ainda contará com a ‘Área VIP’, espaço climatizado com buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo.





Rock World

A Rock World é a empresa criadora de experiências que nasceu do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio. Com a missão de proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento, a marca tem como base de sua cultura corporativa a arte de sonhar, de fazer acontecer e inspirar as pessoas através da filosofia de construir um mundo melhor.



Hoje, além do Rock in Rio, a Rock World expandiu sua área de atuação para outros projetos de produção de experiências que abrangem diferentes áreas. No Live Entertaiment, a marca possui o The Town, o novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em setembro de 2023. Na área de Conteúdo, o Rock in Rio Studios é o produto que reforça o DNA da companhia para a criação de conteúdos audiovisuais Originais e o posicionamento no mercado como uma marca ainda mais poderosa e potente de comunicação. Na área de projetos de Educação, o Humanorama e o Rock in Rio Academy buscam ativar a potência das pessoas para contribuir na construção de um mundo melhor. A empresa também possui a marca Game XP, dedicada a experiências físicas e digitais no universo de games e e-sports, incluindo o evento game XP, que reúne o mundo geek junto com a música; o Dance Off, que é a competição de dançarinos de periferias de todo o país; e a Grrrls League, que é a maior liga feminina de CS:GO do mundo. Ao ampliar sua atuação para tantos campos e diferentes negócios, a Rock World é hoje uma das maiores empresas de criação e produção de conteúdo proprietário de Live Experience no mundo.