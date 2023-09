Prêmio Estilo e Design revela os vencedores da 10ª edição que contou com uma noite de homenagens ao talento feminino

O Teatro Colinas em São José dos Campos ficou lotado para a noite do anúncio dos vencedores do 10° Prêmio Estilo e Design 2023, a cerimônia sob o comando da idealizadora Carmim Alvim aconteceu no último dia 19 de setembro. Foram 298 inscritos, tendo 75 escritórios finalistas para as categorias novos talentos e sênior.

O prêmio é referência no segmento de arquitetura e decoração e participam arquitetos, designers de interiores, decoradores e paisagistas do Vale do Paraíba, Mogi das Cruzes e da grande São Paulo. Os projetos são avaliados pela banca de jurados formada este ano predominantemente por mulheres, aliás nesta décima edição, o prêmio fez uma homenagem ao universo feminino.

Foto:Gilberto Freitas

Os jurados deste ano foram: Sandra Leise (editora da revista Decorar), Thaís Lauton (diretora de redação da revista Casa e Jardim), Regina Galvão (jornalista), Mariana Amaral (representante da Feira Maison Objet Paris).

“Prêmio Estilo & Design 2023”

Dentro da homenagem às mulheres, pela prima vez o troféu do Prêmio Estilo e Design foi criado por uma mulher, pela designer do ano, Roberta Banqueri que durante a premiação comentou sobre sua inspiração.

“Pensei num troféu que simbolizasse o reflexo da alma, com transparência, luz e que motivasse o calor da alma. Para isso, usei o cristal murano transparente com um tom de vermelho internamente. E é um troféu que é único para cada vencedor, pois em cada criação, por ser tratar de um cristal, o desenho interno em vermelho é diferente”, explicou Roberta Banqueri.

Roberta Banqueri-Foto:Gilberto Freitas

“Este prêmio valoriza o talento do profissional com uma banca de jurados que visa avaliar o valor estético e funcional, além de dar visibilidade dele para mercado, criando a oportunidade do profissional expor o seu trabalho” comentou Carmem Alvim.

A noite começou com um coquetel e em seguida, na abertura da premiação aconteceu uma apresentação musical com a cantora Ludmila Mazucati. O clima de emoção prosseguiu com o anúncio dos vencedores, em alguns temas houve empate, neste caso os dois profissionais levaram o troféu. Confira os vencedores desta décima edição:

Categoria Novos Talentos:

Área externa e Paisagismo: Luciano Zanardo

Banheiro e Salas de Banho: Estúdio DB Arquitetos

Comercial: Escritório de Murilo Sgorlon e Escritório de Luana Barbosa

Corporativo: Alexandra Ferraz

Cozinhas e Áreas Gourmet: Felipe de Almeida

Dormitórios e Suítes: Thais Martarelli

Fachada Residencial: Luís Missao Aoki

Living/Sala de Estar: Marina Ferrer

Categoria Sênior

Área Externa e Paisagismo: Escritório de Felipe Mascarenhas e Escritório de Masao Aikawa

Banheiro e Salas de Banho: Carlos Rossi

Comercial: Milena Aguiar

Corporativo: Escritório de Sonne Muller e Escritório de Marcelo Teixeira

Cozinhas e Áreas Gourmet: Otta Albernaz

Dormitórios e Suítes: Escritório de Carlos Rossi e Escritório de Sandra Muratori

Fachada Residencial: Alfredo Kobbaz

Living/Sala de Estar: Yuli Felde

Carmem Alvim & Bruno-Foto:Gilberto Freitas

Foto:Gilberto Freitas