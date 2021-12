Tem “Parada de Natal” em Campos do Jordão

Desfile de carros alegóricos e uma decoração natalina impecável se aliam às atrações turísticas e

belezas naturais da cidade, deixando a ‘charmosa’ da Mantiqueira ainda mais especial.

Tudo pronto para o desfile de carros alegóricos da “Parada de Natal na Montanha”, que acontece neste sábado (11), em Campos do Jordão/SP, a charmosa cidade da Serra da Mantiqueira. E já anota na agenda: o próximo será na semana do Natal, dia 23 de dezembro.

O desfile que percorre as ruas da cidade tem início às 19h no Portal, passa por volta das 19h40 na Vila Abernéssia, com previsão de chegada no Capivari entre 20h45 e 21h – onde é possível registrar os momentos mágicos junto ao Papai Noel e outros lindos personagens.

Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE)

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE), Guilherme Centofante, a programação natalina na cidade superou as expectativas. “Além da Parada da Natal na Montanha, que é um diferencial esse ano, a decoração está ainda mais iluminada, envolvendo toda a cidade num clima de encantamento”, ressalta.

Cenfofante lembra ainda que Campos tem inúmeras atrações turísticas para todos os gostos e públicos. “A programação natalina, sem dúvida, é um grande atrativo, mas não podemos esquecer da rica gastronomia e locais exuberantes junto à natureza. E ainda muitas opções de diversão para as crianças!”, enfatiza.

BOAS EXPECTATIVAS – A cidade, como sempre, está preparada para acolher seus visitantes: “O movimento tem superado às expectativas em todos os setores, de hospedagem, gastronomia e turismo”, afirma o diretor executivo da entidade, Renato Bicudo. Da segundo quinzena de novembro até a primeira semana de janeiro, a previsão é que Campos receba um público rotativo de 400 mil pessoas.

A programação natalina envolve a integração de diversos setores: Associação Comercial com o patrocínio de comerciantes e empresários do município, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Fundação Lia Maria Aguiar, ASSTUR/União dos Empresários e Associação dos Guias de Turismo de Campos do Jordão (Aguiatur).

Patrocinam a Parada de Natal: Pousada das Hortênsias, WAM Group, Hotel Toriba, Sabor Chocolate, Mercearia Restaurante, Tarundu, Meta Iluminação, Villa Gourmet, Itália Restaurante, Vemaguet, Hotel Estoril, Casa Petrópolis, Hotel Vila inglesa, Inverness, Safari Restaurante, Restaurante La Gália , Hotel Quebra Noz, Black We, Restaurante Dona Chica, Hotel Platanus, Surya Pan Hotel, Baden Baden, Mercadinho Piratininga e Pastelão do Maluf.

“Parada de Natal na Montanha”