Jornal argentino confirma que Marcelo já tem acordo fechado com clube brasileiro

O tempo de Marcelo no Real Madrid está chegando ao fim. Após 13 anos no clube, o contrato do brasileiro expira em junho do próximo ano e a verdade é que tudo indica que ele não renovará seu contrato e retornará ao seu país, especificamente ao Fluminense, o clube onde ele foi formado.

É o que relata o jornal ‘Olé’, no qual informa que o capitão do Real Madrid já tomou a decisão, já que acumulou várias temporadas sem muito destaque e sabe que em um futebol de menor qualidade como o brasileiro pode ter mais oportunidades.

O Real Madrid se despede, portanto, de outro de seus jogadores mais veteranos em junho, após se despedir de Sergio Ramos e Varane nesta temporada.

Em seu auge no Real Madrid, Marcelo se estabeleceu como um dos maiores laterais do futebol mundial, conquistando 22 troféus, incluindo quatro Ligas dos Campeões da UEFA, (sendo eleito para o elenco da temporada três vezes), bem como cinco títulos da La Liga. Ele foi nomeado seis vezes para a FIFPro World XI, três vezes para a Equipe do Ano da UEFA e uma para a Equipe da Temporada da La Liga em 2016.

Foto:Divulgação Real Madrid