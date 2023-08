Teatro da Cidade faz curta temporada com Trilogia Abreu em São José dos Campos

Após realizar circulação por meio do Proac, as três montagens serão apresentadas no CAC Walmor Chagas a partir da próxima semana.

A Cia Teatro da Cidade de São José dos Campos inicia na próxima semana curtas temporadas das peças que compõem a Trilogia Abreu, após realizar circulação em cidades do interior paulista por meio do Proac – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, ao longo do primeiro semestre deste ano. O primeiro espetáculo a ser apresentado nos próximos dias 10, 11 e 12 de agosto, às 20h30, será O Coração nas Sombras. Nos próximos meses de setembro e outubro, será a vez de, respectivamente, Um Dia Ouvi a Lua e Maria Peregrina.As apresentações ocorrerão no CAC Walmor Chagas (rua Netuno, 41, Jardim da Granja). Os ingressos antecipados custam R$ 15,00 e nos dias das apresentações R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (estudantes e terceira idade), e podem ser adquiridos em https://linktr.ee/ciateatrodacidade

Cia Teatro da Cidade

A Cia Teatro da Cidade, criada em 1990 em São José dos Campos, desenvolveu processo colaborativo com o dramaturgo Luís Alberto de Abreu, a partir de 2000, resgatando histórias populares e de pesquisa de temas voltados ao universo feminino. Para tanto, as encenações foram trabalhadas a partir das linguagens da Narrativa, do Teatro Nô, e da estética Documental. Essas obras proporcionaram à Cia Teatro da Cidade tornar-se referência nacional na investigação da Narrativa e do Teatro Nô como ferramentas na criação cênica.

O Coração nas Sombras, com direção de Kiko Marques, foi produzido em 2020 em comemoração aos 30 anos da Cia Teatro da Cidade, em plena pandemia do Covid19. Ao longo de 2021, o espetáculo participou de vários festivais online e, no ano passado, conseguiu voltar aos palcos, cumprindo temporada na Funarte em São Paulo, entre os meses de julho e agosto. O elenco é composto por Andreia Barros, Caren Ruaro, Rômulo Scarinni e Sheila Faermann.

Sinopse – A peça é inspirada na história real de Letícia Poletti (1908-1939), uma simples dona de casa da década de 30, mãe de três meninas, filha de imigrantes italianos, explorada pelo marido e internada como louca pelo irmão mais velho no Sanatório de Barbacena, conhecido como Holocausto Brasileiro, onde faleceu aos 31 anos. A encenação utiliza documentos e imagens das personagens envolvidas e dos internos no Hospital Colônia de Barbacena, onde faleceram 60 mil pessoas. A montagem faz uma relação direta com a sociedade atual e pretende provocar uma reflexão sobre o papel da mulher nas relações sociais, ainda influenciadas pelo patriarcado.

O Coração nas Sombras

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Gênero: Drama

Dias 10, 11 e 12 de agosto

Horário: 20h30

CAC Walmor Chagas

Local: CAC Walmor Chagas – rua Netuno, 41, Jardim da Granja

Ingressos antecipados: R$ 15,00

Ingressos nos dias das apresentações: R$ 40,00 e R$ 20,00 (estudantes e terceira idade) https://linktr.ee/ciateatrodacidade

Mais informações: (12) 98248-3039