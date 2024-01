Fundação Cultural oferece três workshops para profissionais

Que tal aproveitar as férias e aperfeiçoar algumas técnicas artísticas? A Fundação Cultural Cassiano Ricardo está promovendo três workshops para profissionais da classe artística: condicionamento físico, arte digital e produção cultural.

Viabilizados pelo Proac (Programa de Ação Cultural de São Paulo), do Governo do Estado, os workshops são gratuitos. Para participar, é preciso ter idade acima de 18 anos e se inscrever pelo site da Fundação Cultural.

As atividades vão acontecer de 22 de janeiro a 5 de março, no Centro Cultural Clemente Gomes, no Parque da Cidade.

Condicionamento físico

Na segunda-feira (22), das 14h às 16h, começa o workshop de condicionamento físico, no Galpão Altino, que será ministrado por Gabriela Bagno, uma artista multifacetada que transita por diversas linguagens performativas. As inscrições podem ser feitas até domingo (21) pelo formulário online. São 20 vagas.

Arte digital

O workshop de arte digital será no dia 24 de fevereiro, a partir das 14h, no CET (Centro Cultural Clemente Gomes). O objetivo é permitir ao público uma expressão artística lúdica e interativa para despertar os espectadores por meio das movimentações livres e divertidas.

A condução do curso está a cargo de Daniel Corbani, artista visual, engenheiro e performer. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 do próximo mês neste formulário.

Produção cultural

No dia 5 de março começa o workshop de produção cultural, que será realizado no auditório da fundação em dois horários: das 9h às 12h, de segunda a sexta, e das 19h às 21h, no sábado e domingo. O objetivo é focar na produção prática e atual, passando por conteúdos teóricos, práticos, dicas e proposições de fazeres.

O workshop será ministrado por Gisele Tressi, que possui experiência em produção executiva e gestão, abrangendo circulações locais, regionais, nacionais e internacionais. As inscrições podem ser feitas até 4 de março por este link.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo