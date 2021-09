6 artistas baianos referências em arte e cultura que nos fazem amar (ainda mais) a Bahia

Saiba quais são os artistas que levaram o nome da Bahia para o Brasil e o mundo!

A cultura brasileira é uma das mais ricas do mundo, chamando atenção para as músicas, danças, produções audiovisuais e outras manifestações artísticas produzidas no país.

Quando se trata da Bahia, não poderia ser diferente. Muitos artistas conhecidos nacional e internacionalmente nasceram no estado. Confira, adiante, 6 artistas baianos que se tornaram referência em arte e cultura.

Caetano Veloso

O cantor, que representa um dos grandes nomes da MPB, nasceu em Santo Amaro, Bahia. As primeiras canções do artista foram lançadas na década de 1960, ainda durante sua juventude. Durante o regime militar, Caetano precisou lidar com a censura, período responsável pelo exílio do artista na Inglaterra.

Felizmente, Caetano manteve sua carreira e atualmente atua como músico, produtor e escritor, tendo emplacado sucessos como “Sozinho”, “O leãozinho” e “Você não me ensinou a te esquecer”.

Wagner Moura

Conhecido por sua atuação como Capitão Nascimento em “Tropa de elite”, Wagner Moura é original de Salvador. O artista também trabalha como diretor de cinema e músico, apesar de possuir maior reconhecimento na área da atuação, representando um dos maiores nomes nacionais da indústria audiovisual.

Wagner demonstrou interesse pela atuação ainda jovem, se juntando ao teatro em 1996. Dois anos depois, em 1998, o ator fez sua primeira aparição nos cinemas em “Pop Killer”. Desde então, Wagner participou de dezenas de projetos no cinema, na televisão e no teatro. Um dos trabalhos mais recentes do ator, a série “Narcos”, pode ser assistida atualmente no serviço de streaming Netflix.

Pitty

A cantora e compositora Priscilla Novaes Leone, conhecida pelo nome artístico Pitty, nasceu na cidade de Salvador. Conhecida no cenário do rock nacional, Pitty lançou sua carreira musical no ano de 1997, mas foi apenas em 2003 que a artista lançou sua primeira música solo.

O sucesso da canção “Máscara” nas rádios impulsionou a recente carreira da cantora, que desde então produziu cinco discos com a banda que leva seu nome e um disco para o projeto Agridoce, em parceria com Martin Mendonça.

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos, também nascido na cidade de Salvador, pode ser considerado um artista completo. Lázaro atualmente é ator, dublador, apresentador, cineasta e escritor. A carreira do artista teve início ainda na Bahia, quando Lázaro, aos 15 anos, se juntou ao Bando de Teatro Olodum.

Menos de uma década depois, em 2002, o ator estreou na rede Globo, emissora que desempenhou grande papel na ascensão de sua carreira. Atualmente o artista é conhecido por seus trabalhos na novela “Cobras & Lagartos” e nos filmes “Carandiru” e “Ó Paí, Ó”.

Gilberto Gil

Nascido na cidade de Salvador, Gilberto dedicou sua vida à música desde cedo, tornando-se cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Sua carreira teve início em 1959, quando o artista ainda tinha 17 anos.

Desde então, Gilberto Gil alcançou um lugar de destaque no cenário musical nacional, tendo produzido mais de cinquenta discos entre coletâneas, discos produzidos em estúdio e álbuns ao vivo. O músico é conhecido por sucessos como “Esperando na janela”, “Andar com fé” e “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, canção que se tornou trilha sonora da série televisiva homônima.

Carla Perez

Carla Perez também nasceu em Salvador. Desde a juventude, Carla demonstrou interesse pelas artes, mas foi só em no ano de 1995 que ela conquistou a oportunidade que trouxe notoriedade à sua carreira. A ex-dançarina conquistou espaço no grupo “Gera Samba”, que mais tarde se tornaria o famoso grupo de axé “É o Tchan!”.

A ascensão do nome de Carla Perez na mídia trouxe novas oportunidades para a artista, que atuou no cinema nos filmes “Cinderela Baiana” e “Xuxa Requebra”. Atualmente, Carla se dedica à carreira de cantora e apresentadora.