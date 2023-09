Mr. Olympia Brasil terá dois dias de competição

A terceira edição do Mr. Olympia Brasil Expo reunirá mais de 1.300 atletas em São Paulo (SP).

A programação do Mr. Olympia Brasil Expo prevê quase 12 horas de competições de fisiculturismo em cada um dos dias do concurso, incluindo a pesagem, marcado para o período de 27 a 29 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP).

A terceira edição deverá reunir mais de 1.300 atletas profissionais e amadores nas principais categorias do bodybuilding nacional como Classic Physique, Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness, Bikini, Figure e Women’s Physique.

Mr. Olympia Brasil Expo 2023

O Mr. Olympia Brasil Expo 2023 levará, mais uma vez ao público, que superou a marca de 20 mil pessoas no ano passado, esporte, entretenimento e as maiores novidades em suplementação alimentar e moda fitness.

Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest

“Estamos nos preparando para um fim de semana verdadeiramente espetacular, repleto de atividades esportivas empolgantes, com a presença dos principais influenciadores do mundo fitness e uma multidão de atletas, tanto profissionais quanto amadores”, diz Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest, organizadora do evento em parceria com a Savaget Promoções & Eventos.

Bodybuilding

”A competição é uma das mais prestigiadas do bodybuilding mundial. Os vencedores garantem lugar no Mr. Olympia 2023, evento reconhecido como a ‘Copa do Mundo’ do bodybuilding”, acrescenta Tamer.

As atividades começam na sexta-feira, 27 de outubro, a partir de 10h, com as pesagens dos atletas. Os profissionais de Figure Men’s Physique disputam o título do concurso no sábado, 28 de outubro, entre 13h e 17h, e o mais aguardado, o confronto do Classic Physique, será no domingo, 29 de outubro, no mesmo período. Ao todo, 21 Pro Cards serão distribuídos no Mr. Olympia Brasil 2023.

Os primeiros a se apresentarem no sábado (28) serão os representantes amadores das categorias Women’s Physique, Bodybuilding, Figure e Classic Physique. Todos as disputas estão marcados para começar às 10h. Os amadores das categorias Bikini Wellness e Men’s Physique competem no domingo (29), no mesmo horário. No sábado, será realizado, ainda, o torneio Power Bíceps Supino e no dia 29 de outubro o Levantamento Terra.

Feira e congresso

Paralelamente à competição, é realizada a Mr. Olympia Brasil Expo, feira que também vem crescendo a cada ano, proporcionando resultados aos expositores.

Na edição 2022, 50 marcas de nutrição esportiva, equipamentos e moda fitness estiveram presentes, recebendo 2.248 parceiros comerciais e lojistas, acumulando R$50 milhões em negócios e 20 mil pessoas nos dias de feira.

”Também faz parte do evento, a Musclecontest Academy Conference, composta por palestras de estudiosos e pesquisadores das áreas de nutrição esportiva e fitness. A ideia é passar informação técnica e científica a todos os interessados que atuam nesses segmentos”, conta Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest.

Nomes relevantes do segmento como Paulo Muzy, Leandro Twin e Deborah Moss dividem seus conhecimentos com os inscritos. Serão 14 horas de imersão no mundo fitness, realizadas no Hotel Panamby, que fica na Av. Ordem e Progresso,115, na Barra Funda.

Mr. Olympia Brasil

Mais informações

