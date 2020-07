TCS apresenta software com inteligência artificial que ajuda a superar os desafios da reabertura das empresas em meio à COVID-19

Solução da Tata Consultancy Services apoia a tomada de decisões em tempo real, administrando riscos e elevando a resiliência operacional

A Tata Consultancy Services (TCS), (BSE: 532540, NSE: TCS), líder mundial em soluções de negócios, consultoria e serviços de TI, anuncia o lançamento do IUX for Workplace Resilience, solução para centros de comando que ajuda a tornar seguro o retorno ao ambiente de trabalho para funcionários e clientes com quem as empresas fazem negócios em meio à COVID-19.

A COVID-19 redefiniu as dimensões dos riscos para as empresas, tornando as soluções tradicionais de continuidade e recuperação de negócios incapazes de enfrentar uma série de novos desafios persistentes e multifacetados. Além disso, as empresas devem seguir regras rigorosas para reabrir seus espaços que vão além dos equipamentos de proteção individual e do distanciamento social.

O IUX for Workplace Resilience ajuda a superar esses desafios, combinando a gestão de riscos com as principais funções de reabertura dos negócios, abrangendo a segurança dos profissionais, apoio regulatório, resiliência operacional e engajamento com clientes. Desenvolvida para líderes de negócios nos setores bancários e varejistas, escritórios corporativos e campus universitários que estão saindo da quarentena, a solução baseada em nuvem ajuda a proteger funcionários e clientes, cumprir as regulamentações governamentais em constante mudança e tornar as operações mais resilientes, mesmo com os transtornos em curso.

O software permite monitorar os riscos de contaminação nos locais e tomar medidas imediatas, seguindo as normas recomendadas. Permite rastrear contatos a partir de dados de proximidade de dispositivos, como celulares e scanners de crachás. Combinadas com imagens e vídeos, essas informações podem ajudar a assegurar ótimos níveis de proteção aos funcionários internos e remotos e sugerir maneiras para manter o distanciamento social. As empresas também podem acompanhar as opiniões de funcionários e clientes e determinar perfis de riscos a fim de avaliar impactos no faturamento e nas cadeias de suprimentos.

Utilizando recursos de análise, o gerente de negócios de uma varejista será capaz de estimar seu fluxo de caixa com base nas previsões de pagamentos e recebíveis no cenário atual e ao longo da pandemia. No setor de serviços financeiros, um gerente de banco poderá estabelecer perfis de risco de agências específicas usando análises de variações hipotéticas (what-if) com base nas taxas de contaminação, no impacto nas equipes e no relacionamento com clientes.

A solução usa a Intelligent Urban Exchange da TCS, premiada plataforma de análise de big data e IoT, podendo compilar dados e fazer análises em tempo real de qualquer formato de informação – desde registros de saúde e de funcionários até vídeos e dados de RH, cadeia de suprimentos e operações. Utiliza inteligência artificial para identificar correlações, revelar insights, fazer previsões e oferecer recomendações para tornar as empresas mais resilientes, exibindo-os como visualizações em um painel de comando dos negócios.

“Com a reabertura dos espaços de trabalho, as empresas estão sob grande pressão para garantir a segurança de funcionários, clientes e visitantes, monitorar o cumprimento das normas e reduzir os riscos”, afirma Ashvini Saxena, chefe global de software e soluções digitais da TCS. “Utilizando uma plataforma de análise e um centro de comando integrados, o IUX for Workplace Resilience permite capturar e analisar diferentes dados corporativos e de IoT (Internet das Coisas) para entender, em tempo real, os riscos de segurança e de negócios e assim manter a continuidade das operações.”

O portfólio Intelligent Urban Exchange da TCS inclui soluções para os setores de transporte, água e energia. Para mais informações visite https://dss.tcs.com/smart-city-solutions/workplace-resilience.

