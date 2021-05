Parceria entre Bob’s e Coca-Cola leva palavras positivas ao consumidor

Campanha Coca-Cola Alfabeto está disponível em lojas Bob’s. Em São Paulo e no Distrito Federal, os pontos de venda também terão copos de papel biodegradável da Suzano

Coca-Cola Alfabeto

Abraços, Esperança, Respeito e Sorrisos. Estas são algumas das palavras positivas que os clientes do Bob’s encontrarão ao pedir um refil de refrigerante. As lojas da marca se unem à campanha Coca-Cola Alfabetos, com inovação sustentável em São Paulo e Distrito Federal.

A rede é a única a ter copos exclusivos da campanha que faz parte do movimento #AbertosProMelhor, que estimula jovens a se expressarem diante do cenário atual por meio de embalagens com mensagens otimistas. “Quando a Coca-Cola nos apresentou este projeto, imediatamente quisemos fazer parte desse movimento. O Bob’s tem como missão proporcionar bons momentos aos seus consumidores e este projeto vai totalmente de encontro com esta filosofia”, comenta Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Bob’s.

Em São Paulo e no Distrito Federal, as lojas Bob’s contam com um diferencial: copos de papel biodegradável serão disponibilizados pela Suzano. “Nós estamos atentos à necessidade de iniciativas em prol do desenvolvimento sustentável. Por isso, alinhamos uma parceria com a Suzano, que visa a preservação do meio ambiente. Prevemos a ativação da medida em outras regiões nos próximos meses”, revela Raquel Paternesi.

Produzida 100% no Brasil, a linha de papel cartão Bluecup® Bio da Suzano tem origem renovável e é uma solução Plastic Free, de fácil reciclagem e biodegradável em ambiente controlado.

“Os clientes das lojas Bob´s utilizarão um produto feito a partir das árvores de eucalipto, uma fonte renovável e que, além dos outros benefícios, contribui para a captura de carbono da atmosfera. Sustentamos, assim, a funcionalidade do produto e o prazer de ir ao Bob´s, por meio de um processo produtivo ambientalmente responsável que contribui diretamente para algumas das grandes problemáticas da atual sociedade”, afirma o Gerente Executivo de Estratégia e Marketing da Unidade de Papel e Embalagens da Suzano Guilherme Monteiro.

Bob’s

Primeira rede de franquias do Brasil, o Bob’s é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, que rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as capitais do Brasil.

Coca-Cola

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em nove segmentos — refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás — com uma linha de mais de 200 produtos, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. Composto por nove grupos de fabricantes franqueados, o Instituto Coca-Cola Brasil, mais Verde Campo e a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 57,1 mil funcionários, gerando cerca de 600 mil empregos indiretos. A empresa aposta em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030. A Coca-Cola Brasil trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br