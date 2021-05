Suzano divulga Relatório Anual 2020

Documento reúne destaques de ano marcado pela pandemia da Covid-19 e a revelação do Propósito Organizacional da companhia

A Suzano divulgou na última terça-feira, 18/5, o Relatório Anual 2020, ano em que a companhia revelou ao mercado o seu Propósito Organizacional, “Renovar a vida a partir da árvore”, e colocou em prática seus direcionadores de cultura. A publicação é marcada pelo desempenho da empresa nos aspectos social, econômico e ambiental em meio à crise sem precedentes na história mundial, ocasionada pela pandemia do coronavírus.

O material retrata a atuação da companhia neste período de incertezas em três frentes principais – colaboradores, sociedade e negócios –, e como, diante da essencialidade de seus negócios, trabalhou para levar produtos fundamentais a mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo.

O apoio para a construção de hospitais de campanha em diferentes estados do País, as doações de itens como máscaras de proteção, respiradores e álcool em gel, além de parcerias com os setores público e privado, foram algumas das iniciativas da empresa em prol da saúde e da segurança da população durante o ano.

Este também é o primeiro relatório no qual a companhia, referência global na fabricação de bioprodutos, apresenta a evolução no desempenho de cada uma das suas metas de longo prazo, assim como o modelo de governança para seus compromissos, pautados pelas mudanças climáticas, redução da pobreza e alternativas a produtos não renováveis, contribuindo para uma economia de baixo carbono. As metas de longo prazo da Suzano foram apresentadas a todos os stakeholders da companhia em fevereiro de 2020.

Suzano

O documento ainda mostra como as ações da Suzano impactam e são impactadas pelos diversos públicos de relacionamento, tanto pela narrativa, quanto pelos mais de 430 indicadores apresentados na Central de Indicadores da companhia. Inclusive, em 2020 a empresa quase duplicou a quantidade de informações reportadas ao passar a abordar novos parâmetros e diretrizes como Sustainability Accounting Standards Board (SASB), métricas do capitalismo de stakeholders, propostas pelo Fórum Econômico Mundial, além de documentos relevantes sobre as operações financeiras sustentáveis. Também houve a evolução na geração de informações relacionados à Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

“Apesar das dificuldades enfrentadas em 2020, com um cenário completamente desconhecido para todos nós, alcançamos um desempenho significativo nas nossas operações florestais, industriais, comerciais e de logística, além das operações de backoffice”, afirma Walter Schalka, presidente da Suzano. “Iniciamos 2021 com a esperança de que todo esse processo de renovação nos permita, cada vez mais, encontrar soluções inovadoras para as demandas globais e ajudar a construir um futuro melhor e mais sustentável para a sociedade”, complementa.

Relatório Anual 2020

O Relatório Anual 2020 segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), é inspirado nos princípios do International Integrated Reporting Council (IIRC) e tem como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Todo o conteúdo passou por verificação externa da Bureau Veritas, organização internacional de certificação em normas, e do Mapeamento Anual de Ocupação e Ocupação do Solo no Brasil (MapBiomas).

Para acessar o Relatório Anual 2020, clique aqui ou acesse o hotsite com todas as informações: https://r2020.suzano.com.br/