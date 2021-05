COOP retorna R$ 18 milhões aos seus cooperados

A Coop já disponibilizou aos seus cooperados a distribuição das sobras líquidas de 2020 no valor de R$ 18 milhões, montante aprovado no último dia 24 de março durante Assembleia Geral Ordinária (AGO). Esse valor é 50% maior que o ano anterior, de R$ 12 milhões.

Cooperados

Os cooperados que se abasteceram em uma das lojas de supermercado, drogarias ou postos de combustíveis ao longo do ano passado poderão fazer o resgate em qualquer unidade e diretamente no checkout, mediante apresentação do CPF e documento com foto. O valor de resgate de cada um é proporcional ao volume de compras efetuado no exercício.

De acordo com Luciana Benteo, coordenadora de Responsabilidade Social da Coop, a distribuição do retorno é um dos mais importantes diferenciais da Cooperativa em relação às empresas supermercadistas tradicionais. “Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo também do programa de saúde e qualidade de vida, doações para entidades beneficentes das cidades, as quais contam com unidades de distribuição, e preços exclusivos para quem é cooperado”.

Coop

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 103 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 69 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br