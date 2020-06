Intimissimi inaugura loja na rua Oscar Freire

A Intimissimi, desejada marca italiana de lingerie e loungewear presente no Brasil desde 2012, abre sua primeira loja de rua do estado de São Paulo, na prestigiada Oscar Freire – a primeira loja de rua do Brasil é a unidade localizada no bairro de Ipanema, Rio de Janeiro.

Seguindo o padrão internacional da label, a fachada da loja tem conceito clássico com acabamento em mármore travertino e moldura metálica na cor cobre, arrematada por uma iluminação indireta – o efeito valoriza a volumetria da fachada com linhas retas e faz com que o visual seja diferente durante o dia e à noite.

O espaço conta com 75m2 de área de vendas, distribuídos em dois andares. No piso térreo, a vitrine tem pé direito duplo e um videowall de 4×49” (onde é possível visualizar, mesmo que de fora, a coleção exibida na tela, assim como campanhas, desfiles da marca e promoções). A parte interna da loja tem revestimentos sofisticados, como piso porcelanato amadeirado e papéis de parede importados da Itália. Para uma experiência de compra agradável e economia energética, toda a iluminação da loja foi desenvolvida de acordo com um projeto de lighting design, com uso de lâmpadas de LED.

“Estamos muito animados com a abertura desta nova loja, sem dúvida reflete a importância e crescimento da Intimissimi no mercado local, além de representar mais uma experiência de compras incomparável com a nossa marca em um dos endereços mais sofisticado de São Paulo”. Álvaro Gutierrez, diretor da marca no Brasil.

As clientes encontrarão a coleção de Outono/Inverno 2019/20, assim como as peças usadas pela atriz Bruna Marquezine na última campanha da marca. Outros favoritos entre clientes e admiradoras da Intimissimi são os pijamas – em variados shapes, cores, acabamentos e em materiais nobres como seda e algodão supima -, que conferem elegância e conforto sem igual para o inverno.

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Toda a equipe de vendas das lojas da Intimissimi recebeu treinamento à distância, para seguir as normas de higiene e biossegurança.

A entrada nas lojas está restrita a 5 clientes por vez;

Sinalização do espaço interno de forma que cada pessoa fique a 1,5m de distância de outra;

Dispensers de álcool em gel disponíveis;

As vendedoras recebem máscaras de proteção facial, produzidas em fio bacteriostático e que estarão disponíveis também para os clientes que precisarem;

O uso dos provadores está suspenso;

Cliente deve provar as peças em casa e trocas podem ser realizadas em até 60 dias;

Todas as peças serão higienizadas periodicamente com produtos antissépticos;

Eventos e atividades promocionais estão suspensos;

Higienização com produtos esterilizantes em itens e superfícies;

A vendedoras estão equipadas para atender clientes à distância;

Colaboradoras que apresentem febre, tosse e coriza, serão automaticamente instruídas a ir para casa.

Endereço: Rua Oscar Freire, 902 Jardim Paulista

Horário de atendimento presencial: 11h – 15h

Horário de atendimento Drive Thru e whatsapp: 15h – 18h

Telefone Fixo: 11 2386-3955

Vendas pelo whatsapp: 11 98786-0274

INTIMISSIMI

@intimissimibrasiloficial | www.intimissimi.com.br

Fundada em 1996, a Intimissimi faz parte do tradicional grupo Calzedonia, com sede em Verona, Itália, e, desde sua criação é líder no mercado europeu de lingerie. Famosa pela alta qualidade de sua matéria prima e expertise em modelagem, a Intimissimi segue um estilo clássico, romântico e elegante, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Chegou ao Brasil em 2012 e de lá para cá não para de crescer. Atualmente, a Intimissimi está presente em 46 países, em mais de 1460 pontos de venda, sendo 69 deles no Brasil.

