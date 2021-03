Suzano recebe selo Women on Board pela representação de mulheres em seu Conselho de Administração

Apoiado pela ONU Mulheres, WOB reconhece as empresas que possuem compromisso com a equidade de gênero

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, recebeu o selo WOB (Women on Board) que reconhece e valoriza as companhias que promovem a diversidade no ambiente corporativo por meio da participação feminina nos conselhos de administração ou consultivos. O selo conferido à Suzano é um reconhecimento dado às empresas que possuem no mínimo duas representantes em seus conselhos de administração.

WOB

A WOB é uma iniciativa sem fins lucrativos, apoiada pela ONU Mulheres, que visa estimular a qualificação empresarial ao demonstrar as vantagens que a diversidade proporciona para o universo empresarial e para a sociedade. Atualmente, o Conselho de Administração da Suzano é composto por dez pessoas, incluindo duas conselheiras independentes de um total de sete membros independentes.

“É um orgulho poder participar do conselho da Suzano, empresa líder do setor, expoente em inovabilidade (inovação e sustentabilidade) e exemplo de boa governança. Receber o selo WOB exemplifica o seu DNA de busca por melhoria contínua, que espero, se torne exemplo para outras empresas brasileiras”, diz Ana Paula Pessoa, integrante do Conselho de Administração da Suzano.

Para a também conselheira Priscila Vansetti “a conquista do selo WOB é um reconhecimento muito especial nessa semana marcada pelo Dia Internacional da Mulher, quando celebramos avanços, ações e compromissos com Inclusão, Diversidade e Equidade”. “É motivo de orgulho para mim pessoalmente, para todas as mulheres que abrem caminhos e empresas como a Suzano, que acreditam que a diversidade é um imperativo estratégico e de negócios”, complementa.

Selo Women on Board

Além de buscar a diversidade e a inclusão em seu Conselho de Administração, a Suzano tem entre suas metas de longo prazo o objetivo de contar com 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres até 2025. Na meta de Diversidade assumida pela companhia no início de 2020, há também a previsão de que 30% dos cargos de liderança serão ocupados por pessoas negras no mesmo período.

ONU Mulheres

A Suzano é participante do programa Equidade É Prioridade, no qual se compromete com a meta de 30% de mulheres em cargos de liderança sênior nos próximos cinco anos, e em agosto de 2020 formalizou a adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres – iniciativa promovida pela ONU Mulheres – assumindo publicamente o compromisso com programas e ações que fomentam a equidade de gênero no ambiente de trabalho e nas comunidades onde atua.

Suzano

A Suzano tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 11 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem aproximadamente 37 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.