Unhas Cariocas inaugura fábrica própria no dia 21/01, em Taubaté

O ano terminou em alta para o setor de beleza. Segundo a Pesquisa de Desempenho do setor realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), o nicho de Saúde, Beleza e Bem-estar teve alta de 21,1% no terceiro trimestre de 2021.



Já um estudo realizado em 2019 pela Euromonitor, empresa de pesquisa de mercado, mostrava que o Brasil já era o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo.



Mesmo com a pandemia, o segmento seguiu evoluindo. E com a Unhas Cariocas, maior e principal rede de franquias de esmalteria do Brasil e do mundo, não foi diferente. Além do crescimento de mais de 139% no faturamento registrado em 2021, a marca fechou o ano com 74 unidades inauguradas.



Fábrica em Taubaté (SP)



E a rede não para de crescer. Para o início deste novo ano, a empresa anunciou a inauguração da sua fábrica própria, a Alona Laboratórios, que acontecerá no dia 21 de janeiro, com participações especiais, como a da embaixatriz Sheila Mello e autoridades da região.



Neste dia, a Unhas Cariocas lançará duas novas linhas de esmaltes, que prometem dar o que falar no segmento de beleza: uma própria e outra com a assinatura de Sheila Mello.



O evento será às 19h, na avenida Bandeirantes, 6000 – Jardim Paulista, em Taubaté (SP).



Objetivos e projeções

O objetivo da Unhas Cariocas com a fábrica é centralizar em um único local todas as suas operações e aumentar a produção de seus produtos próprios que são vendidos nas unidades da rede e, em breve, pelo e-commerce.



Segundo a diretora de operações da marca, Marina Groke, a previsão é aumento mínimo de 300% em vendas. “Vamos lançar novos, e terceirizar, produtos também e vamos gerar, inicialmente, uma média de 40 vagas de emprego”, afirma.





Já o CEO da Unhas Cariocas, Maurício Cesar, comentou que esta inauguração é um sonho realizado que evidencia a evolução da empresa, que possui um método único de cuticulagem, sem uso do alicate.



“Tivemos crescimento exponencial desde a nossa inauguração por conta do nosso método próprio e exclusivo e, também, por nossa preocupação com os clientes, tanto pela biossegurança, como pela qualidade dos serviços. A fábrica já estava em nossos planos e, agora, cinco anos depois estamos tirando ela do papel. Isso é o reflexo do crescimento do nosso setor e da Unhas Cariocas”, comemora o executivo.



Unhas Cariocas

Fundada em 2017, a Unhas Cariocas surge como um sonho que se tornou realidade de sua criadora, Marina Groke.



Na época, o casal Marina e Maurício César decidiram iniciar um projeto inovador no segmento de esmalterias, onde já era comum diversas manicures em um mesmo local, mas cada uma com seu próprio padrão de serviço.



Procurando fugir disso, e depois de muito estudo, Marina conseguiu achar o padrão ideal e totalmente diferenciado, que faria da Unhas Cariocas uma referência de esmalteria no País: a utilização do emoliente e da cureta.



Para atender as clientes com mais agilidade e segurança, a Unhas Cariocas desenvolveu o emoliente exclusivo que solta as cutículas de maneira rápida e prática e, junto com a cureta, transforma o atendimento em uma experiência mais agradável por cuidar das unhas sem retirar os famosos “bifes” que saem com o alicate, tradicionalmente usado por manicures.



Raio X

Fundação: 2017

Entrada para o franchising: julho de2017

1ª unidade inaugurada: setembro de 2017

Associação à ABF: abril de 2019

Inauguração da fábrica própria: abril de 2021

Investimento: a partir R$ 81.500

Faturamento médio mensal: de R$ 25 mil a R$ 40 mil

Percentual médio de lucro: 32,5%

Prazo de retorno: de 10 a 12 meses

Taxa de franquia: R$ 30 mil

Capital de giro: R$ 15 mil

Royalties: R$ 2.100

Taxa de publicidade: R$ 400

Áreas para instalação: 30 a 40 m²

Contatos: (12) 3631 4724