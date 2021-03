Empresas mudam foco de gastos corporativos na pandemia

Despesas com entregas de produtos, contas de celular e internet aumentaram com crise do coronavírus

Uma pesquisa realizada pela fintech VExpenses com empresas mostrou que os principais gastos corporativos desde o início da pandemia foram com entregas de produtos, além das contas de celular e internet. Anteriormente, os gastos se dirigiam mais à hospedagem, alimentação e deslocamento de funcionários. Devido ao trabalho remoto, houve um deslocamento de gastos pelas empresas para sustentar o novo jeito de trabalhar. As empresas tiveram de se adequar às mudanças impostas pela quarentena forçada.

Outras mudanças de comportamento se deram através dos gastos com materiais de escritório e despesas com serviços postais. Com o isolamento social, as empresas passaram a abraçar o trabalho remoto e modificar a forma de trabalho. Com os funcionários trabalhando de casa, as empresas se viram obrigadas a incorporar mais e mais formas digitais de executar as tarefas. A digitalização dos negócios já era uma tendência que só cresceu durante a pandemia.

Muitas empresas tiveram de improvisar para manter os funcionários conectados. As pequenas tiveram até de investir em celulares baratos com número comercial para serem usados de casa. Outras aproveitaram a crise para inovar, apresentando novas estratégias de negócio e comunicação. A criatividade e o jogo de cintura tiveram de entrar em jogo para manter as empresas funcionando. A adaptabilidade e conectividade digital foram itens-chave durante a crise do coronavírus. O aprendizado tende a reverberar para além da pandemia.

Os times de TI desenvolveram softwares para aumentar a eficiência operacional. Muitas das mudanças impulsionadas pela pandemia vieram para ficar. Outras empresas perceberam que o sistema híbrido de trabalho pode reduzir os custos operacionais. O local físico de trabalho não precisa acomodar toda a equipe ao mesmo tempo, e um revezamento de funcionários complementado com trabalho remoto pode ser também eficiente. A transparência na comunicação também se transformou em pauta e como adequar os processos internos de forma remota.

Com as reuniões virtuais e divisão de trabalho remoto, os processos passaram a ser mais organizados. As rotinas de trabalho se transformaram, e quem conseguiu se adequar com maior velocidade se deu melhor. O setor de RH, no entanto, teve de estar ciente da condição de trabalho de seus funcionários e do bem-estar dos mesmos. Com as crianças em casa, muitos não tiveram um local de trabalho adequado para realizar as tarefas remotamente. É preciso que as empresas estejam atentas às demandas e à capacidade de produção de seus funcionários nestas novas condições. Quando a pandemia chegar ao fim, as empresas não serão mais as mesmas depois desta experiência.

Foto:Divulgação