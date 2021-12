Suzano é reconhecida no prêmio Bonds & Loans American & Caribbean AWARDS 2021

Companhia foi destaque nas categorias Ground-Breaking Deal of the Year e Corporate Funding Team of the Year da premiação promovida pela GFC Media Group

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi reconhecida no Prêmio Bonds & Loans American & Caribbean AWARDS 2021, organizado pela GFC Media Group, mídia especializada em investimentos e finanças. Com destaque por suas emissões de Sustainability-Linked Bonds (SLB), a companhia conquistou as categorias Ground-Breaking Deal of the Year e Corporate Funding Team of the Year, Negócio Inovador do Ano e Equipe de Financiamento Corporativo do Ano, respectivamente.

A emissão da Suzano foi a primeira nas Américas, nos mercados emergentes e no setor de papel e celulose a estar alinhada com os Sustainability-Linked Bond Principles, da Associação Internacional de Mercado de Capitais (ICMA). O reconhecimento faz parte dos títulos emitidos em 2020, nos valores de US$ 750 milhões e US$ 500 milhões, totalizando US$ 1,25 bilhão,alcançando o menor índice da história das empresas brasileiras em títulos de dívida de 10 anos.

“Essa conquista reforça o compromisso da companhia no campo de finanças sustentáveis e o nosso pioneirismo em emissão de sustainability-linked bonds nas Américas. A nossa experiência é uma evidência concreta da confiança que os investidores possuem na capacidade da empresa de reduzir sua emissão específica de gases de efeito estufa”, diz Marcelo Bacci, diretor executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Suzano. “Esperamos incentivar outras companhias a atuar no universo de finanças sustentáveis e evoluir nas práticas ESG”.

O Bonds & Loans American & Caribbean AWARDS 2021 é o maior evento de dívida panlatino-americano e caribenho do mundo. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 01 de dezembro nos Estados Unidos e contou com a participação de mais de 300 líderes governamentais, reguladores, investidores, banqueiros e empresas, além de mais de 50 palestrantes especialistas.

