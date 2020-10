Grupo HEINEKEN inaugura o seu primeiro Centro de Distribuição em Aracaju e aumentará capacidade de distribuição regional

O Grupo HEINEKEN no Brasil, segunda maior cervejaria do país, inaugura o seu primeiro Centro de Distribuição (CDA) próprio na cidade de Aracaju. A região é um polo extremamente importante e estratégico para a Companhia, que prevê um aumento de 10% na distribuição de seus produtos na região em um período de três anos.

Com a novidade o CDA da empresa está gerando mais de 100 empregos na região e abastecendo as localidades: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Carmopolis, Divina Pastora, Estância, General Maynard, Japaratuba, Laranjeiras, Maruim, Pirambu, Riachuelo, Rosário do catete, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas.

O CDA de Aracaju é a 31º operação do Grupo no Brasil, que atende todo o território toda a sua abertura está sendo realizada de forma segura, de acordo com os protocolos e normas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação a pandemia do covid-19.

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e KirinIchiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

