Festa marca os 87 anos da ACI

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos vai comemorar seu aniversário em grande estilo, com a festa “87 Anos da ACI”, um jantar para 230 convidados, seguido de baile, a ser realizado na Mansão Eventos, no distrito de Eugênio de Melo, no dia 25 de agosto.

A comemoração de 87 anos da ACI tem patrocínio do Grupo Policlin, do Vale Sul Shopping e da construtora Patriani.

“Esta será uma grande oportunidade para reunirmos amigos e parceiros para festejar os 87 anos da ACI, bem como os desafios vencidos e as conquistas realizadas. Nestes 87 anos, podemos celebrar a vida, o bem mais precioso que temos com uma festa e, também, a retomada da economia e dos negócios nessa era pós-pandemia. Você, que faz parte de nossa história, está convidado”, disse Eliane Maia, presidente da ACI.

“87 Anos da ACI”

A festa de 87 anos da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos terá o brilho da Banda Phaeser e serviço do bufê MW Gastronomia. Para a data, a área da Mansão Eventos terá uma decoração especial, com espaço instagramável, lounge, pista de dança e algumas surpresas, tudo planejado para bem receber os convidados da ACI. Com certeza, será uma festa imperdível.

Os convites para a festa estão à disposição na ACI de São José dos Campos. As reservas podem ser feitas pelo telefone (12) 99746-3841 (whatsapp).



História

A ACI de São José dos Campos foi fundada em 23 de agosto de 1935. Seu primeiro presidente foi Pedro Rachid, cuja foto está fixada na “Galeria de Presidentes”, inaugurada pela ACI em julho. Com 87 anos de história, a ACI representa hoje mais de 30 mil empresas instaladas na cidade, nos setores do comércio, indústria, serviços e agronegócios; responsáveis por mais de 187 mil empregos formais em São José dos Campos.

ACI de São José dos Campos