Casa do Papai Noel inaugura neste sábado na Praça Afonso Pena

Atração principal do Natal Iluminado terá um cenário “instagramável” para fotos

O Papai Noel já começou os seus trabalhos natalinos e deixou a chave da sua casa em São José dos Campos!

No próximo sábado, dia 04, a Casa do Papai Noel será inaugurada a partir das 11h na Praça Afonso Pena, no Centro de São José. A iniciativa faz parte da campanha Natal Iluminado 2021, realizada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Prefeitura Municipal e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com patrocínio exclusivo da Construtora Patriani.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

A Casa do Papai Noel conta com um cenário natalino “instagramável”, ou seja, feito sob medida para que as melhores fotos sejam tiradas de qualquer que seja o ângulo. Apesar de não ser aberta para a visitação, toda a área externa contará com decorações natalinas como neve artificial, bolas gigantes e árvores de Natal.

Papai Noel

É importante ressaltar também que o Papai Noel está viajando em seu trenó pegando as cartinhas das crianças ao redor do mundo e por conta das regras sanitárias adotadas para prevenção da Covid-19, não estará na casa todos os dias. Para quem ainda não enviou a sua, a cartinha pode ser depositada presencialmente em uma urna localizada na sede da ACI, à Rua Francisco Paes 56, no centro da cidade, ou ser enviada pelos Correios, de 22 de novembro a 14 de dezembro para o mesmo endereço.

Casa do Papai Noel

A Casa do Papai Noel ficará no meio da Praça Afonso Pena até o Natal e as fotos tiradas por lá podem ser postadas nas redes sociais com a hashtag #NatalIluminado. A ACI repostará todas as fotos em suas redes (@acisjc) mostrando a alegria que é ter o Natal de volta a São José dos Campos.

Natal Iluminado



O projeto “Natal Iluminado” é realizado pela Associação Comercial e Industrial, Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Natal Iluminado 2021 tem patrocínio exclusivo da Construtora Patriani. Realizado a primeira vez em 2017, ele marcou a retomada das festividades de Natal em áreas públicas da cidade e agora está em sua quinta edição. Com o evento, a ACI movimenta a cidade, atrai consumidores para as áreas de grande fluxo do comércio e consolida um novo evento no calendário turístico de São José dos Campos.