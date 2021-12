Suzano é a patrocinadora sustentável da XX Bienal do Livro Rio

A XX Bienal do Livro Rio, o maior festival de cultura e literatura do Brasil, conta com o apoio de grandes empresas para promover experiências sustentáveis aos visitantes e benefícios socioeconômicos para as comunidades locais. Híbrido, o evento será realizado até o dia 12 de dezembro (domingo), no Riocentro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Suzano

A patrocinadora sustentável desta edição é a Suzano, que assina uma ação de destinação adequada de resíduos e reciclagem, apoiando cooperativas de catadores da região. A Suzano também está distribuindo 250.000 copos e canudos de papel, produzidos a partir de matéria-prima de fonte renovável, nas áreas de alimentação e bebidas do evento.

Desde 2015, a empresa Boomerang/EA desenvolve iniciativas adotadas pelos patrocinadores sustentáveis para minimizar o impacto no meio ambiente, firmando parcerias sociais.

XX Bienal do Livro Rio

Na edição passada, por exemplo, as equipes foram responsáveis pela limpeza de toda a feira, atendendo as mais de 600 mil pessoas durante os 10 dias de evento. Foram quatro cooperativas de catadores envolvidas, gerando renda para mais de 70 famílias. Neste ano, uma cooperativa já gera renda para 50 famílias, e foram coletados mais de 240kg de latinhas, cerca de 12.890 kg de papelão e 374kg de pet.

Em parceria com a Boomerang/EA, será feito o gerenciamento dos resíduos nesses locais, permitindo aplicar com dinamismo o know-how necessário na implantação de melhorias nos processos, otimizando o custo benefício nas operações relacionadas à sustentabilidade.

Para Tatiana Zaccaro, diretora da GL events e responsável pelo festival, contar com apoio de patrocinadores que se preocupam com um futuro sustentável e desenvolvimento em equilíbrio com o meio ambiente é fundamental. “O propósito da Bienal é estimular o hábito da leitura como forma de transformar o país. E sabemos que sem uma economia estimulada por ações sustentáveis não há futuro, o que impossibilita essa transformação. Por isso, parcerias como a Suzano são tão importantes, impactando diretamente a experiência do visitante no evento e também das comunidades locais”, afirma Tatiana.

Bienal do Livro Rio

Consagrada como o maior festival de cultura e literatura do Brasil, a Bienal Internacional do Livro Rio integra o calendário oficial da cidade e chega à sua XX edição propondo uma reflexão com diferentes perspectivas sobre quem éramos,quem somos, e o que vamos ser daqui para frente neste novo horizonte que nos aguarda. Mais do que um encontro de histórias, onde o livro é o protagonista, a Bienal é uma plataforma de conhecimento e conteúdo exclusivos, que estimula a imaginação do leitor, aproxima o público dos seus escritores preferidos, além de lançar novos autores. Desta vez, com todo o cuidado necessário pelo atual momento, o festival será online e offline. Com a missão de incentivar o hábito da leitura para mudar o país, a Bienal traz este ano uma provocação: “Que histórias a gente precisa contar agora?”