Cia Teatro da Cidade exibe palestras no Youtube

A Cia Teatro da Cidade exibirá, respectivamente, nos próximos dias 20 e 21 de junho, às 19h30, pelo Youtube, as palestras “A Memória na Obra de Jorge Andrade” com o professor doutor Luís Humberto Arantes, em homenagem aos 100 anos do dramaturgo brasileiro; e “O Artista e o Homem Artista”, com o ator, diretor, tradutor e professor da Unicamp, Roberto Mallet. Após as palestras, haverá debate pela plataforma Zoom, ao vivo, com o público interessado. A programação gratuita faz parte do projeto “CAC Walmor Chagas – 21 anos em Cena no Vale”, aprovado pelo Proac 40/2021, de manutenção de espaços independentes, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Cia Teatro da Cidade

Jorge Andrade (1922-1984), foi um dramaturgo, autor de telenovelas, jornalista, e escritor brasileiro. É considerado um dos dramaturgos brasileiros mais importantes do Século XX, também teve peças teatrais adaptadas para telenovelas e atuou como jornalista em revistas como Visão e Realidade, além de escrever crônicas no jornal Folha de S. Paulo. O dramaturgo começou a escrever suas primeiras peças na década de 1950. É conhecido por utilizar elementos da história brasileira para escrever as suas peças, como “A Moratória”, “Os Ossos do Barão” e “Vereda da Salvação”, realizando um recorte temporal que vai do Século XVII ao XX da história do Brasil que estão reunidas na antologia, “Marta, a Árvore e o Relógio”, publicada em 1970.

CAC Walmor Chagas

O CAC Walmor Chagas foi criado em 2000 como sede própria da Cia Teatro da Cidade, em São José dos Campos/SP. O espaço surgiu com o objetivo de atender, prioritariamente, às necessidades da companhia para realização de ensaios, pesquisas, estudos e apresentações de seus trabalhos e recebeu o nome de Walmor Chagas (1930-2013) para homenagear esse grande ator que, naquele ano, havia completado 50 anos de carreira.

O CAC, que completa 22 anos de atividade contínua na área cultural em 2022, vem difundindo e fomentando o teatro, principalmente, mas também abrindo espaço para todos os setores criativos da cultura, por meio de cursos, palestras, apresentações, shows, debates, congressos, entre outras atividades.

Palestras

Dia 20 – 19h30 – “A Memória na Obra de Jorge Andrade” com o professor doutor Luís Humberto Arantes – link https://youtu.be/8QgAKWIt5Mk

Debate – https://us02web.zoom.us/j/84176494425

Dia 21 – 19h30 – O Artista e o Homem Artista”, com o ator, diretor, tradutor e professor da Unicamp Roberto Mallet – link https://youtu.be/yXmiZUY_JLo

Debate – https://us02web.zoom.us/j/82523247462

Informações: (12) 982483039 (Andreia Barros)