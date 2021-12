Diabetes e outras doenças metabólicas podem afetar a audição

Que o som alto e fones de ouvido podem prejudicar a audição não é segredo para ninguém, mas o que muita gente não sabe é que as síndromes metabólicas também podem afetar o sistema auditivo e até mesmo causar surdez.

Sistema Hapvida

De acordo, com o otorrinolaringologista do sistema Hapvida, Jefferson Takehara, as doenças metabólicas como distúrbios da tireoide, glicemia e o colesterol elevados têm uma influência tão importante nas perdas auditivas, quanto as lesões causadas pela exposição à sons altos.

“A glicemia glicada acima de 7, por exemplo, tem uma influência muito grande em casos de perda auditiva e labirintites. Isso acontece porque o açúcar elevado no sangue pode afetar os receptores da audição e sensores nervosos do labirinto levando ao processo de perda auditiva e tonturas”, explica.

Ainda de acordo com o médico, após a pandemia tem sido ainda mais frequente a ida ao consultório de pessoas com queixas de zumbido nos ouvidos e tonturas, um dos sintomas mais frequente das labirintites.

Audição

“Isso tem acontecido porque muita gente deixou de fazer o acompanhamento clínico adequado durante a pandemia e agora está com os índices metabólicos alterados o que tem causado prejuízos também ao sistema auditivo. Nestes casos é muito importante cuidar do quadro clínico geral para proteger a audição”, explica.

Ao apresentar sintomas auditivos como zumbido no silencia, perda auditivas e tonturas é importante procurar um médico para realizar uma avaliação clínica e tratar as causas do problema.

