Novo site da FCCR está mais moderno, responsivo e interativo

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo está com novo site a partir desta sexta-feira (25). Com um layout totalmente renovado, mais moderno e dinâmico, o website permite uma comunicação mais ágil com os internautas.

A partir de agora, o novo site passa a ser responsivo e os acessos pelos vários dispositivos (celular, tablet, notebook, desktop) ao conteúdo se adapta ao tamanho da tela.

Novo site da FCCR

As novidades não param por aí. O novo site é interativo, tem uma agenda cultural para melhor visualização dos eventos e possui a descrição dos projetos e programas culturais de forma mais organizada. As imagens ganharam mais espaços, inclusive com a galeria de fotos e a inserção de vídeos, e a barra de busca foi incrementada para facilitar a procura pela informação.

Com o novo site, a população terá acesso ainda mais facilitado às programações culturais oferecidas pela Fundação Cultural em vários espaços na cidade, tanto às atividades de difusão quanto de formação. A atividades são sempre gratuitas e feitas para todas as idades, em diversas áreas artísticas.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

O endereço eletrônico permanece o mesmo: www.fccr.sp.gov.br. Acesse, compartilhe e desfrute das programações culturais de qualidade e gratuitas.

O novo site também tem uma agenda cultural para melhor visualização dos eventos e possui a descrição dos projetos e programas culturais – Foto: Ilustração