Aeroporto terá voo regular de carga a partir de maio

O aeroporto Prof. Urbano Stumpf, de São José dos Campos, vai receber voo regular de cargas a partir de 3 de maio. A informação foi confirmada pelo superintendente do terminal, Guilherme de Oliveira, durante palestra no 5º workshop LogVale, realizada no Parque Tecnológico nesta quarta-feira (12).

Os voos de carga serão feitos a partir de Miami (EUA) até São José dos Campos duas vezes por semana. Serão utilizadas aeronaves Boeing 767, da empresa aérea Latam, com capacidade para até 55 toneladas de carga.

Entre os produtos que serão transportados estão equipamentos eletrônicos e insumos para a cadeia aeroespacial de São José e região.

Aeroporto de São José dos Campos

O aeroporto de São José dos Campos está sob concessão à empresa SJK Airport desde novembro do ano passado por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

A concessão do aeroporto faz parte do Plano de Gestão 2021/24 e integra o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). O objetivo é otimizar o uso do terminal com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.

Segundo Guilherme Oliveira, a concessionária também prevê em breve a implantação de voos de carga entre São José e Manaus (AM), que abriga um dos maiores polos industriais do país. “Temos já uma operação montada com empresas e tipos de carga definidos. Nesse momento, estamos negociando com as companhias aéreas”, afirmou.

SJK Airport

A SJK Airport também tem negociações para a atração de voos de passageiros, segundo o superintendente. “Isso é muito importante para a cidade e a prefeitura tem nos ajudado bastante.”

Workshop de logística

Em sua 5ª edição, o workshop voltado para profissionais do setor de logística debateu, além do desenvolvimento do transporte de cargas no aeroporto, o ganho de eficiência e integração nos processos do setor.

Outro tema abordado foi o aumento do comércio internacional na RMVale, com a apresentação a cargo da Atuali Comércio Exterior.

O workshop tem como objetivo complementar as ações realizadas durante a Feira LogVale, considerada o maior evento de Logística e comércio exterior da região. A quinta edição da feira acontece em 12 de junho.

A organização do workshop é da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e faz parte do PDLG (Plano de Desenvolvimento de Logística).