Fotógrafo de São José é Medalha de Ouro no Brasília Photo Show 2021

O fotógrafo Claudio Capucho, de São José dos Campos, SP, conquistou a Medalha de Ouro na categoria Fotojornalismo/Documental, no Brasília Photo Show 2021.O BPS é considerado um dos maiores concursos de fotografia da América Latina, e em sua sétima edição contou com 16.400 fotos inscritas e teve 400 fotografias premiadas entre todas as categorias, com estatuetas, medalhas platinum, ouro, prata e bronze, além de menções honrosas. Todas as fotografias vencedoras serão reunidas em um livro que estará pronto no início de 2022.

Fotógrafo Claudio Capucho

Fotógrafo Claudio Capucho-Foto: Estúdio CAPS

O evento de premiação aconteceu em live pelo Youtube, com mais de sete horas de duração, no último dia 04/12, no BPS ChannelClaudio Capucho é fotógrafo há mais de 30 anos, com experiência em jornais diários, assessoria de imprensa, eventos culturais, esportivos, corporativos e estúdio.

No decorrer de sua carreira, especializou-se em fotografia de aviação, tema que é apaixonado e que o ajudou a conquistar o Prêmio ABEAR, da Associação Brasileira de Empresas Aeronáuticas, em 2019, com a fotografia “Sonho de Voar”, e agora, a Medalha de Ouro no Brasília Photo Show 2021, com a foto da aeronave KC-390 Millennium.

Confira no site do Brasília Photo Show a galeria dos vencedores de 2021.