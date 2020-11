Suzano anuncia reposicionamento da marca de papéis Report

Identidade visual moderna facilita identificação do consumidor e prioriza performance e sustentabilidade do produto

A Suzano, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, acaba de anunciar o reposicionamento da marca de papéis Report®, a mais completa linha de papéis de imprimir e escrever do Brasil. O lançamento é acompanhado da criação de novas embalagens, com design mais moderno, clean e que prioriza a performance e a sustentabilidade do produto fabricado a partir de fontes renováveis. Desenvolvido pela agência Design Absoluto, o envoltório proporciona uma identidade visual única para todos os produtos da linha Report®, ao mesmo tempo que facilita ao consumidor a identificação do papel por gramatura e formato.

A nova identidade visual da marca tem como padrão o fundo das embalagens na cor azul, com uma listra vertical colorida localizada à esquerda dos envoltórios para destacar as informações sobre os variados tipos de papel, bem como itens que comprovam a eficácia do material: sustentável, mais resistente, não borra e nem atola na impressora. Todas essas características do produto proporcionam ao consumidor melhor performance para apresentar projetos, imprimir documentos, escrever e desenhar.

A nova linha premium de Report® está disponível em papelarias de todos os estados do país, que também podem contar com o programa de relacionamento que garante a excelência no serviço prestado ao cliente e impulsiona o desenvolvimento desses parceiros em todo o Brasil.

O reposicionamento da marca Report® após aproximadamente oito anos acontece no ano seguinte à fusão entre Suzano Papel e Celulose e Fibria, que deu origem à Suzano, a maior fabricante de celulose do mundo e uma das principais fabricantes de papéis de imprimir e escrever da América Latina.

Report®

“Para a reformulação da marca Report®, buscamos oferecer uma linha única que, além de moderna, também tenha uma linguagem alinhada com os desejos de um consumidor cada vez mais preocupado com a performance e a sustentabilidade do produto”, explica Leonardo Grimaldi, Diretor Executivo de Papel da Suzano.

O portfólio de papéis Report® é feito a partir de árvores de eucalipto, plantadas e colhidas somente para esse fim.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.