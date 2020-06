Como o Home Office, BYOD e outras práticas podem influenciar na segurança das empresas

Apesar de muitas já possuírem a prática do home office, poucas sabem o quanto isso pode prejudicar sua segurança e governança de dados

Em tempos de pandemia do COVID-19 muitas empresas se viram na obrigação de aderir a novas práticas de trabalho, oferecendo opções remotas para que seus colaboradores pudessem exercer suas funções diretamente de casa. Apesar de muitas empresas já possuírem a prática home office antes mesmo da pandemia, poucas sabem o quanto as modalidades digitais de trabalho podem influenciar na segurança e governança de dados da companhia.

Uma recente pesquisa realizada pela Deloitte, em parceria com a IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atesta que os maiores desafios das empresas nos últimos anos foi fortalecer a gestão dos riscos estratégicos e cibernéticos. Das 165 empresas ouvidas durante a pesquisa 83% indicaram que os perigos relacionados a gestão de riscos e ataques cibernéticos são gerenciados com um grau moderado ou baixo em sua organização. Quase a metade, 46% dos entrevistados, destacaram estarem em estágios mais básicos dessa gestão dentro de suas empresas.

Os dados acima são extremamente alarmantes, visto que somente nos três primeiros meses de 2020 o Brasil sofreu mais de 1,6 bilhão de tentativas de ataques cibernéticos, segundo dados coletados pela Fortinet, companhia especializada em produtos e serviços de cibersegurança. Além disso, a empresa divulgou que houve um aumento de 131% na incidência de vírus no mês de março deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado.

BYOD

Por isso, as práticas de trabalho digital como o home office e a BYOD, “bring your own device” (traga seu próprio dispositivo), surgem com uma carga de responsabilidade grande sob os ombros do gestores de TI das empresas: a segurança e integridade dos dados. Afinal, como garantir a integridade dos acessos realizados pelos funcionários, fora do ambiente de trabalho, sem que nenhum dado da empresa seja exposto? Como ter governança sob estes dados?

Para Edilson Silveira, CTO da empresa de cloud Winov, este problema tem sido um desafio para as empresas, mas que pode ser facilmente resolvido. “Falar de uma solução de virtualização de desktops pode parecer clichê, mas nem sempre as soluções mais óbvias passam pelas nossas mentes em um momento de urgência, como aconteceu com diversas empresas que não estavam acostumadas às práticas de trabalho digital e tiveram que colocar vários funcionários em regime de home office, da noite para o dia, devido a pandemia de COVID-19”, ressaltou Edilson.

Por isso, mesmo em meio a pandemia, a Winov criou um produto de virtualização de desktops para ajudar clientes e funcionários, visto que a empresa também passou a aderir a prática. “Tivemos que pensar em uma solução para nossos funcionários e clientes em menos de uma semana, pois quando o isolamento começou diversos clientes nossos vieram desesperados nos procurar, porque iriam colocar seus colaboradores em home office e não sabiam como fazer isso. Assim criamos uma plataforma de virtualização de desktop que fornece tudo o que o funcionário precisa em um painel web exclusivo, em HTML 5, o que facilitou até mesmo para nosso time interno trabalhar de casa”, enfatizou Edilson.

Com uma solução de desktop virtual, a empresa que aderir às práticas de trabalho virtual poderá entregar um ambiente simples e preparado para seus colaboradores trabalharem da melhor maneira, com todas as aplicações, programas e dispositivos que precisa. Além disso, por meio da ferramenta a TI da empresa consegue controlar todas as políticas de segurança que são aplicadas ao ambiente em que os programas e aplicações que os funcionários utilizam estão instalados. “Assim, com o auxílio de uma ferramenta de virtualização de desktops, as empresas podem liberar definitivamente as mais diversas práticas de trabalho à distância, visto que todas as políticas de segurança e governança de dados podem ser controladas sem problema algum”, finaliza Edilson.

O BYOD tem sido muito utilizado neste tempo de pandemia pelas empresas, por isso a segurança dos dados deve ser redobrada. | Foto: Winov Cloud/Divulgação

