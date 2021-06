Suzano alcança 92,4% de ambiente inclusivo para o público LGBTI+

Companhia avança no objetivo de garantir um local de trabalho igualitário para todos e todas

No Mês do Orgulho LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexuais e Diversos), a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, apresenta os resultados de sua Pesquisa de Diversidade e Inclusão 2021. A empresa contratou a GlobeScan, consultoria especializada em metodologia de pesquisa, para calcular o nível de inclusão interna e, com isso, continuar fortalecendo a construção de uma empresa cada vez mais plural.

O resultado da pesquisa mostrou que 92,4% das pessoas respondentes indicaram que a Suzano possui um ambiente inclusivo para o público LGBTI+. A ambição é chegar aos 100% até 2025, mas a companhia entende que a jornada ainda é longa para trazer à realidade de suas diferentes operações industriais o suporte e o compromisso da empresa sobre o tema.

A partir da nova metodologia lançada em fevereiro deste ano, que considera todos os perfis de público, incluindo os grupos de afinidade compostos por pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência (PcDs) e gerações, colaboradores e colaboradoras da empresa responderam às perguntas baseadas nos critérios de governança, cultura e experiência pessoal. Com os resultados obtidos mapeados, a companhia, signatária da Carta de Adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, pôde identificar barreiras e vieses de seus(suas) colaboradores(as) e, a partir disso, planejará e ampliará as ações de comunicação e engajamento tanto para o público interno quanto para o externo.

Para 2021, as iniciativas da Suzano em relação à temática já estão focadas em promover um ambiente psicologicamente seguro – fator essencial para as pessoas que se autodeclaram LGBTI+ –, remodelar a forma de acolhimento e segurança nos canais de ouvidoria, incentivar o letramento da liderança sobre o tema e realizar um mapeamento de carreiras considerando a representatividade de grupos de afinidade.

“Ainda temos um longo caminho a seguir para alcançarmos a meta de 100%, mas o resultado da pesquisa mostra que estamos no caminho certo. Ele também nos ajuda a definir prioridades e mapear oportunidades. Afinal, se queremos uma sociedade mais igualitária, enquanto empresa nós temos que começar o dever dentro de casa”, afirma Argentino Oliveira, Diretor de Gente e Gestão da Suzano. “Um ambiente inclusivo é aquele no qual todas as pessoas possam se sentir acolhidas, respeitadas e seguras para serem quem realmente são, e é isso que esperamos tanto na companhia quanto fora dela”, complementa.

Mês do Orgulho LGBTI+

Neste Mês do Orgulho LGBTI+, a Suzano realizou uma programação especial para trazer mais visibilidade ao tema. Nas unidades fabris da companhia, por exemplo, o hasteamento da bandeira LGBTI+ foi um símbolo de fomento à representatividade e ao ambiente inclusivo. Além disso, foram realizadas lives para os públicos interno e externo relacionadas à temática. As ações referentes ao mês serão encerradas com um evento on-line sobre carreira e inclusão em parceria com outras grandes indústrias brasileiras (Braskem, Embraer, Gerdau e Votorantim Cimentos), que será realizado no dia 28 de junho, a partir das 19h, no canal da Suzano no YouTube.

Grupo Plural

Os temas relacionados à diversidade e inclusão na Suzano partiram de um movimento orgânico e voluntário em 2016 por parte de colaboradores e colaboradoras que se uniram para tratar de temas relacionados às mulheres. O grupo foi institucionalizado em 2018 e recebeu o nome de Plural, ao mesmo tempo em que ampliou o olhar para outros grupos de afinidade como LGBTI+, pessoas negras, pessoas com deficiência (PcDs) e gerações.

O Plural tem como missão usar a informação como forma de promover a diversidade e combater os vários tipos de preconceito, seja por gênero, raça e etnia, estereótipo, orientação sexual, grupos etários, entre outros.

Em 2020, como estratégia de Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão da Suzano, foram lançadas as metas de curto e longo prazos da companhia. Além do compromisso de alcançar até 2025 um ambiente 100% inclusivo para o público LGBTI+ e pessoas com deficiência, e garantir 100% de acessibilidade para o público PcD, a companhia também quer alcançar 30% de pessoas negras e 30% de mulheres em cargos de liderança.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br