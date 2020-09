COOP AMPLIA LINHA DE MARCA PRÓPRIA E REGISTRA CRESCIMENTO NAS VENDAS

Batata congelada, azeite extravirgem espanhol, açaí congelado (500 gramas e 2 litros), alimentos para cães e gel sanitário em três fragrâncias são os mais recentes produtos da marca Coop que chegaram para fortalecer o mix de 368 itens de 67 categorias.

Lançado em abril, o azeite extravirgem espanhol, por exemplo, trouxe um incremento de venda de 10% na categoria em comparação ao mês anterior, atingindo participação de 15% na versão de 500 ml, segundo detalha Elaine Bertasi, compradora de marcas próprias. “Em julho, foi o terceiro azeite mais vendido entre todos os grupos, seguido do nosso azeite português”, comemora Eder Fernandes, gerente comercial.

Outro alimento que entrará em linha muito em breve é o leite UHT nas versões integral, semidesnatado e desnatado. “Temos outros 112 itens em fase de prospecção e desenvolvimento para oferecer mais possibilidades aos cooperados e clientes”, adianta a compradora.

Durante o isolamento social imposto pela pandemia, a procura pelas marcas próprias apresentou elevado crescimento, com alta de 47,5% em abril, comparada ao mesmo período de 2019. Em algumas categorias, o avanço foi ainda mais expressivo, como no caso do arroz (147,88%), embutidos para feijoada (132,91%), ovos (79,35%), sucos (70,9%) e papel higiênico (61,52%).

A boa aceitação é resultado de uma série de fatores, que começa na escolha dos fornecedores. Em seguida, a linha de fabricação é auditada constantemente para garantir que todas as normas de segurança e higiene sejam cumpridas. Sem contar que cada um dos produtos passa por testes sensoriais e de performance para validação da qualidade.

Delícias da Coop é a marca presente nas padarias, cafeterias e rotisserias das lojas, encontrada nas linhas de pães, bolos, pudins, panetones, salgados, biscoitos, tortas doces, pizzas, além de outras. São de fabricação própria da Coop, com receitas desenvolvidas pela Central de Panificação e que levam ingredientes de primeira qualidade. Alguns dos produtos, como bolos confeitados e pudins, por exemplo, têm a chancela da Nestlé, que firmou parceria com a Coop após rigorosa auditoria em sua linha de produção.

Rede Brasil de Supermercados (RBSM)

Já as Exclusividades Coop são frutos da parceria com a Rede Brasil de Supermercados (RBSM) para atender clientes e cooperados com uma linha de produtos importados. Vinhos, atomatados, massas, geleias, salgadinhos e azeites são alguns dos produtos do mix composto de 195 itens.

Azeite COOP

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.