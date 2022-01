Suzano abre cadastro para profissionais interessados(as) em trabalhar na indústria em Jacareí (SP)

As pessoas aprovadas no processo seletivo farão parte do Programa Capacitar da companhia, com oportunidades voltadas para as áreas de Produção e Manutenção

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, abre inscrições para profissionais interessados(as) em atuar no setor industrial da Unidade Jacareí (SP). A iniciativa faz parte do Programa Capacitar, que visa desenvolver novos talentos para oportunidades de seleção nas áreas de Produção e Manutenção da empresa. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual.

“Na Suzano acreditamos que é essencial contribuir com o desenvolvimento social das regiões onde temos atuação, gerando e compartilhando valor. O Programa Capacitar possibilita atingirmos esse objetivo, pois engloba ações essenciais nesse processo de transformação: geração de emprego e renda, além da qualificação da mão de obra local”, diz Flávia Adrião, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Durante a qualificação, que será realizada por profissionais experientes da Suzano, serão apresentados temas como: qualidade, meio ambiente, conhecimentos do processo produtivo e de manutenção e excelência, além de operação assistida, aperfeiçoamento operacional, entre outros.

Como se cadastrar

Os interessados que desejam concorrer as 12 vagas disponíveis na unidade devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter 18 anos ou mais; residir nos municípios de Jacareí ou São José dos Campos, no interior de São Paulo; ter formação técnica completa, preferencialmente, nas áreas de Celulose e Papel, Química, Instrumentação, Mecânica, Elétrica, Eletrotécnica ou Automação. As inscrições para o programa podem ser realizadas até 30 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pela página https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/programa-capacitar-unidade-jacarei/6155cc16c6784b47a08d0803?utm_source=website. Na página, a pessoa interessada também poderá encontrar todos os benefícios oferecidos pela Suzano.

Vagas de emprego

Mais detalhes sobre o programa, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas em outras unidades da Suzano no País.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br