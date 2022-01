Definidos os locais de prova do Concurso da Câmara São José dos Campos

Candidatos ao cargo de técnico legislativo farão prova em 37 locais

As provas objetiva e de redação serão aplicadas dia 23 de janeiro para mais de 20 mil candidatos

Foi publicado o edital com a divulgação dos locais da prova do concurso da Câmara para 25 vagas de técnico legislativo. A prova será aplicada no dia 23 de janeiro, domingo, em 37 escolas e faculdades, sendo 30 em São José dos Campos e 7 em Jacareí. O concurso para o cargo que exige ensino médio recebeu 20.608 inscrições.

O candidato pode consultar o prédio e sala em que realizará a prova no site da Fundação Vunesp, fazendo login, ou no edital de convocação publicado no Anexo do Boletim do Município nº 2762 e também no site da Câmara.

O horário de início é 14h e os portões serão abertos com uma hora de antecedência. As provas objetiva e de redação terão duração total de quatro horas. O tempo mínimo de permanência será de uma hora.

Os candidatos devem levar caneta preta e documento de identificação (dentre os listados no edital).

Fundação Vunesp

Em caso de dúvida quanto ao edital de convocação e local de prova, o candidato deve entrar em contato pelo Disque-Vunesp: (11) 3874-6300 de segunda a sábado das 8h às 18h ou vunesp@vunesp.com.br

Prevenção ao coronavírus

O horário de chegada será em grupos com intervalo de 30 minutos para evitar aglomerações na entrada. Verifique seu horário no edital de convocação.

Ao entrar no prédio, o candidato deverá dirigir-se imediatamente à sala de prova. É proibida a permanência em saguões e corredores.

O uso de máscara cobrindo nariz e boca é obrigatório para entrar e permanecer no local. Se houver dúvida no momento da identificação do candidato, poderá ser exigida a retirada da máscara, mantido o distanciamento recomendado, e sua imediata recolocação.

Câmara Municipal de São José dos Campos

Poderá ser dispensado de utilizar a máscara o candidato com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiência sensorial ou com qualquer outra deficiência que o impeça de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, desde que apresente declaração médica específica, no dia da realização das provas.

Recomenda-se levar álcool em gel e máscaras adicionais. Se estiver com sintomas de Covid-19, o candidato não deve comparecer.