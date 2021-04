Suzano é porta de entrada para jovens talentos no mercado de trabalho do interior de São Paulo

Jovens da região têm a oportunidade de iniciar uma carreira por meio de programas da empresa

Cada vez mais cedo, os jovens começam a procurar aperfeiçoamentos profissionais para encontrar um espaço no mercado de trabalho. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, tem sido uma das portas de entrada para jovens talentos no interior de São Paulo, onde estão localizadas as Unidades Industriais Suzano (Alto Tietê), Jacareí (Vale do Paraíba), Limeira (Região de Campinas) e a Unidade de Negócios Florestal.

As oportunidades disponibilizadas pela empresa não possuem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, criando um ambiente diverso e inclusivo. “A Suzano acredita em gente que inspira e transforma, por isso oferece oportunidades para que os jovens possam se tornar protagonistas da sua própria carreira. Temos contribuído para o desenvolvimento das habilidades desses jovens. Dessa forma fortalecemos nosso compromisso com a diversidade”, conta Mauro Mochida Peixoto, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Dentre as ações realizadas para o engajamento dos jovens está o Programa Formare, iniciativa voltada para a qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, residentes em comunidades localizadas no entorno das unidades da empresa. O processo de seleção, que é anual, está em andamento e a nova turma está prevista para iniciar suas atividades em junho deste ano.

Desenvolvido desde 2005, pelo Programa Voluntariar em parceria com a Fundação Iochpe, o Formare oferece formação completa de Operador de Processo de Produção, integrando partes teóricas e práticas. Durante o programa, os alunos aprendem sobre Cidadania, Saúde e Segurança, além das disciplinas de formação técnica e operacional. Além disso, os(as) jovens vivenciam aspectos importantes de relacionamento e postura profissional, atuando com diversas áreas e diferentes pessoas, fortalecendo atitudes comportamentais para formação de cidadãos(ãs) e profissionais de sucesso.

O Formare já formou 37 turmas e cerca de 690 jovens, destes, 47% foram contratados como colaboradores, prestadores de serviço e estagiários, atuando nas áreas de Celulose, Papel, Logística, Florestal, entre outros setores.

Outra porta de entrada na empresa é o Programa Plante o Futuro, focado em estágios técnicos nas áreas Operacionais de todas as unidades da Suzano no Brasil, que ocorre todos os anos, e no interior do Estado de São Paulo fechou com 32 vagas com início previsto para maio. A próxima etapa de seleção do programa está prevista para agosto. Nessa ação, os estudantes têm o contato com diversas disciplinas, entre elas Comunicação, Protagonismo, Gestão do Tempo e Educação Financeira. Rafaela Renata Cândido entrou na empresa como estagiária em 2020, mas não demorou muito para ser promovida para auxiliar de Produção, cargo que ocupa há oito meses na Unidade Limeira (SP).

“Durante o estágio, conheci todo o processo produtivo da celulose, desde a picagem da madeira até a polpa de celulose branqueada, realizando relatórios e apresentações de cada processo. Quando fui efetivada já tinha conhecimento de algumas atividades do meu campo de trabalho, o que ajudou bastante. Hoje, sou a primeira mulher efetivada na área de Produção de Celulose da Unidade de Limeira”, relata Rafaela.

Além dos Programas Plante o Futuro e Formare, a Suzano conta com o Guarda Mirim, ação que também é focada na qualificação e profissionalização para o primeiro emprego, na condição de aprendiz. Em quatro décadas, o Guarda Mirim já preparou e inseriu mais de 12 mil jovens nas empresas conveniadas, entre elas a Suzano, tornando-se referência no segmento.

A empresa também realiza o Programa Raízes do Futuro, que disponibiliza até o dia 27 de abril 60 vagas ao todo para estudantes de nível superior com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Os (as) interessados (as) em participar devem realizar as inscrições por meio do site da Cia de Talentos: https://www.grupociadetalentos.com.br/estagiosuzano20212.

