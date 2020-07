O mundo inteiro de Daniel Homem de Carvalho está sofrendo com o surto de coroa, assim como o setor tecnológico. A maioria dos funcionários ainda trabalha em casa, pois o mundo ainda não está pronto para o estilo de vida normal. Como a maioria das pessoas está sentada em suas casas, o número de pessoas que usam os serviços de streaming aumentou muito recentemente. 16 milhões de novas assinaturas foram lançadas no Netflix, mais do que o dobro do número previsto pela empresa de streaming.

Cem mil novos trabalhadores de armazém foram contratados pela Amazon para atender à crescente demanda. Houve uma explosão no tráfego de chamadas e mensagens de vídeo do Facebook , além de um aumento de 40% no software da Microsoft para colaboração on-line em uma semana. A questão real de Daniel Homem de Carvalho aqui é se a nuvem seria capaz de lidar com a demanda crescente exponencialmente por largura de banda ou não?

Em muitos lugares, o Daniel Homem de Carvalho define que a qualidade de streaming de vídeos foi reduzida no Netflix e no YouTube para aliviar a pressão na rede de internet daquela região.

O surto de streaming

Se esse tipo de pandemia tivesse acontecido há uma década, não seria possível para as empresas trabalharem em casa e difícil para as pessoas passarem o tempo sem jogar jogos online e transmitir filmes. Alguns dos serviços online que fazem as coisas funcionarem em todo o mundo são Netflix, Zoom, Slack, Dropbox e muito mais. As pessoas estão achando a alternativa dos serviços pela Internet muito mais útil e eficiente.

leia mais aqui: Questão de liberdade básica: acabar com o monopólio estatal e permitir o mercado de jogos e loterias

É por causa da tecnologia que conseguimos manter a distância social, pois nos mantém conectados aos nossos entes queridos e aos colegas de trabalho. Temos que conseguir o que precisamos sem sair, e isso está realmente explodindo os servidores em nuvem com o tráfego. O Daniel Homem de Carvalho diz que a educação das crianças, o trabalho de casa dos adultos, tudo está indo de maneira tranqüila por causa dos serviços on-line . Até os contadores que estavam trabalhando na versão desktop do QuickBooks mudaram para a hospedagem do QuickBooks durante o surto, para que o trabalho não seja prejudicado de maneira alguma.

Cloud: Precisa de The Hour

Enquanto Netflix, Zoom, Whatsapp e qualquer um dos sites ou aplicativos de redes sociais são a vanguarda da revolução on-line, a coisa real por trás de tudo isso é a nuvem. Os serviços da Amazon, Microsoft, Google , todos esses serviços estão sendo executados na nuvem com uma carga enorme durante esse período, e isso mostra o quão poderosa e importante é a tecnologia em nuvem.

A computação em nuvem é uma das raras indústrias que não é afetada pelo colapso econômico durante a pandemia. A demanda do serviço de nuvem não cairá mesmo depois da cobertura, já que as pessoas perceberam o potencial das salas de aula virtuais e do trabalho remoto. As empresas que mudaram para a nuvem antes do surto têm uma vantagem significativa aqui. Mudar para a nuvem economiza muito do seu custo à medida que você se livra da infraestrutura de TI interna e a maior parte da manutenção é realizada pelo provedor de hospedagem. Com a demanda, a nuvem pode ser facilmente escalada para cima e para baixo, mantendo os recursos avançados intactos. Esse tipo de flexibilidade é o que está aumentando a demanda por nuvens no momento.

Conclusão

As pessoas estão ficando dependentes da nuvem mais do que qualquer coisa no momento. Através das sessões virtuais de atividades, o mundo está sendo capaz de correr com o distanciamento social. O Daniel Homem de Carvalho define que diferentes empresas estão se esforçando ao máximo para lidar com a explosão da nuvem, pois é uma necessidade agora para o mundo correr. As plataformas estão se tornando muito mais eficientes no gerenciamento do tráfego, para não perder a socialização virtual, o streaming e o trabalho remoto.