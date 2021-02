Microsoft anuncia novas nuvens para indústria

A Microsoft anunciou hoje (24) sua visão para o futuro da indústria, incluindo várias novas ofertas de nuvem específicas para cada indústria, são elas:

Estes anúncios se seguem após um ano de dramática interrupção na qual as empresas de todos os setores se voltaram para as ferramentas digitais de forma a obter a resiliência e agilidade necessárias para sobreviver. Com a necessidade maior do que nunca, a Microsoft acelerou seus esforços para apoiar e co-inovar com clientes e parceiros a fim de atender às suas necessidades mais urgentes.

Nuvens para indústria

As nuvens específicas da indústria quebram os silos para aumentar a colaboração, produtividade e eficiência com novas capacidades, customizações e padrões adaptados às necessidades da indústria. Estas soluções se baseiam nos profundos investimentos da Microsoft nas indústrias – o que também inclui a contratação de especialistas e o desenvolvimento de um ecossistema de parceiros extensivo – para permitir que as organizações forneçam maior valor em menos tempo.

