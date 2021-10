Supermercados tiveram queda de 7,15% em vendas nos últimos doze meses, revela índice de agosto de 2021

As vendas dos supermercados no Estado de São Paulo tiveram redução de 7,15% nos últimos 12 meses, conforme aponta o Índice de Vendas dos Supermercados (IVS*), apurado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS), com base no mês de agosto. Ao compararmos agosto de 2020 com agosto de 2021, o setor registrou queda de 10,46% no faturamento real. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o recuo no faturamento do setor supermercadista do Estado de são Paulo é de 10,01%.

Para o economista Diego Pereira, do Departamento de Economia e Pesquisa da APAS, o resultado pode ser explicado por dois fatores: a base de comparação do consumo em 2020, considerada a mais alta dos últimos anos; a crise que o país atravessa atualmente, com desemprego em níveis elevados; a alta variação de preços, que tem freado o consumo das famílias, e os custos decorrentes de energia elétrica. Em termos reais, por exemplo, o poder de compra do salário do brasileiro está 2,5% menor no acumulado de janeiro a agosto e chega a 6% menor nos últimos 12 meses.

Índice de Vendas dos Supermercados (IVS*)

“O ano de 2020 teve um movimento atípico e o essencial setor supermercadista foi muito exigido no cumprimento de sua missão de abastecer a população de forma segura e sem interrupção. Hoje, além de os demais setores estarem funcionando, vivemos uma redução do poder de compra da população”, explica o economista. Segundo Diego, os custos decorrentes do aumento da conta de luz, bem como dos combustíveis, e o crescente endividamento das famílias têm contribuído para a redução das vendas apontadas pelo IVS.

(*) Com o objetivo de acompanhar e analisar o desempenho das vendas do setor supermercadista no Estado de São Paulo, nos conceitos de “mesmas lojas” (lojas abertas há pelo menos um ano) e “todas lojas” (lojas criadas no período pesquisado), o Índice de Vendas dos Supermercados (IVS) mede o Faturamento Real dos hipermercados e supermercados (que representam 85% do setor supermercadista paulista), dessazonalizado e deflacionado pelo Índice de Preços dos Supermercados (IPS) – Índice calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APS) e pela FIPE, que mede a variação de preço dos produtos comercializados no setor supermercadista do Estado de São Paulo.

