O que é market share e como calcular?

Você já ouviu falar sobre o market share? Pois bem, trata-se de um conceito inovador que chegou para mudar por completo a realidade do mundo empresarial e fazer as marcas terem mais noção sobre a presença de seus negócios dentro do mercado.

Vivemos em uma geração onde o mercado está cada vez mais competitivo e todos os dias, novas empresas e marcas estão nascendo e nada as impede de serem concorrentes diretas da sua.

Independentemente de qual seja o segmento ou tamanho do seu negócio, ele sempre contará com concorrentes diretos e indiretos, para muitos isso é um pesadelo, mas para outros é um incentivo para fazer cada vez melhor.

Seja uma empresa deoutorga de uso de água subterrânea ou até mesmo um consultório médico, lidar com a concorrência é inevitável, mas nem sempre isso precisa ser algo ruim para você e para a sua empresa.

Muitas vezes, ter concorrência significa que a sua marca está indo tão bem que está começando a receber rivais à altura, afinal de contas, ninguém deseja chegar no nível de alguém que está mal ou sem destaque.

Se a sua empresa possui concorrência, é porque existem outras marcas do segmento que te veem como inspiração e com um enorme potencial para alcançar grandes objetivos dentro do mercado.

Sendo assim, é importante que mudemos nossa perspectiva sobre a concorrência, que não a vejamos mais como algo ruim, mas como algo bom, que nos tira da nossa zona de conforto e nos inspira a fazer diferente e melhor.

Seja uma consultoria contra incêndio ou até mesmo uma marca de brinquedos, é importante saber como a sua empresa é vista no mercado e, principalmente, pelos clientes em comparação com seus concorrentes.

Por isso, o market share surgiu com a premissa de ajudar as empresas a entenderem mais sobre sua presença no mercado, a visão dos consumidores e até mesmo o seu destaque em comparação aos seus concorrentes.

Conheça o market share

Market share pode ser entendido como um conceito do universo do marketing que tem como objetivo saber e apresentar a relevância da sua marca e do que ela oferece dentro do mercado.

Esse conceito surgiu há pouco tempo mas já vem fazendo um grande sucesso no universo dos negócios, pois traz praticidade e assertividade em seus resultados que também trazem muitos benefícios para os empreendedores e suas marcas.

Por exemplo, uma empresa que vende bucha cerâmica pode se perguntar qual a taxa de relevância da marca no mercado e é difícil saber disso sem um cálculo apropriado, e é justamente para ajudar nisso que o market share existe.

Sendo assim, esse conceito é uma forma de ajudar as mais diversas empresas do mercado a calcularem sua relevância, valor e influência dentro de seu segmento e saber, de maneira assertiva, como seus produtos ou serviços estão sendo consumidos.

Entenda a importância do market share

Muitos que ainda não conhecem esse conceito a fundo acabam achando que se trata apenas de mais um novo conceito que chegou para completar a imensa lista de conceitos de marketing que existem, mas quem pensa isso se engana completamente.

O market share é mais do que um conceito, ele é um cálculo exato e assertivo que te ajuda a entender mais sobre a presença e relevância da sua marca no mercado, por isso se tornou tão importante.

É completamente normal que uma empresa que presta serviços como a aprovação de projeto de incêndio, por exemplo, queira saber como a sua empresa está sendo vista e consumida no mercado.

Por isso, o market share ajuda as empresas a verem isso através de cálculos que se baseiam em ações e características personalizadas de cada empresa, o que entrega um resultado personalizado também.

Isso significa que os resultados respeitam o tamanho, segmento e estrutura da sua empresa, mostrando em resultados de porcentagem o quanto a sua empresa está sendo escolhida no mercado em relação aos seus concorrentes.

O resultado em porcentagem não é atoa, afinal de contas, sabemos bem que resultados dentro deste formato costumam ser mais usados dentro das empresas, além de trazer uma maior e melhor visão sobre tudo o que envolve aquele resultado.

Sem contar que, não há uma empresa que fique triste ao saber que um consumidor escolhe consumir dela ao invés do concorrente, pelo contrário, isso a deixa feliz, sendo assim, é importante saber a taxa de cliente que está preferindo a sua marca.

Por isso, independentemente se a sua empresa é especialista em renovação alvará vigilância sanitária ou qualquer outro serviço, saber calcular o market share é extremamente importante para qualquer empresa que queira se destacar cada vez mais no mercado.

Aprenda a como calcular o market share

Se engana quem pensa que no universo do marketing não existem cálculos, quem odeia matemática precisará fazer esse esforço para lidar com cálculos relevantes dentro do mercado e ajudar sua empresa a crescer.

O market share possui quatro maneiras diferentes de serem calculadas e que apresentam diferentes resultados voltados para áreas e características específicas de cada tipo de negócio. Por isso, confira abaixo quais são elas:

Público-alvo

O público-alvo de uma empresa nada mais é do que o grupo de usuários que possuem características de clientes ideias para consumir o que você oferece, e não é a toa que também é uma das maneiras pelas quais calculamos o market place.

A fórmula em questão para esse cálculo é: Market Share = Clientes conquistados pela empresa / Potenciais clientes na área de atuação da empresa. Vamos a um exemplo prático para que você entenda mais sobre ele.

Se pessoas estão atrás de uma abraçadeira plástica preço e a sua empresa oferece esse produto para um público alvo de 25 a 40 anos e na região em que a sua marca vende existem 100.000 pessoas nessa faixa-etária.

E se a empresa em questão tiver 10.000 clientes cadastrados, conseguimos dividir esse número pelo total de potenciais consumidores e chegaremos ao Market Share de 10% ( 10.000 / 100.000 = 0,01 = 10%).

Faturamento

O faturamento é uma das partes mais importantes de qualquer empresa, é o que conhecemos como lucro, ou seja, o dinheiro que realmente fica para a empresa após ela pagar todas as suas contas e gastos.

E ele também serve como uma taxa de market place para te ajudar a enxergar como a sua empresa tem se saído no mercado e no meio do público. A fórmula para esse cálculo é: Market Share = Receita da empresa / Receita total das empresas mais relevantes do setor.

Assim como é necessário uma grande pesquisa antes decomprar elevador comercialda melhor qualidade, você também pode e deve buscar a fundo o faturamento de seus concorrentes para realizar esse cálculo da melhor maneira possível.

Valor de mercado

O valor de mercado é a taxa que corresponde a quanto vale a sua marca dentro do mercado, para esse cálculo usamos a seguinte fórmula: Market Share = Valor de mercado da empresa / Valor de mercado total das empresas mais relevantes do setor

Se a sua empresa está avaliada em 20 milhões de reais, por exemplo, e dentro do seu segmento existem mais quatro marcas concorrentes, cotadas em 5 milhões de reais cada, seu Market Share será: 20 / (20 + 5 + 5 + 5 + 5) = 20 / 40 = 0,5 = 50%.

Isso significa que a sua empresa estará valendo 50% de todos os seus concorrentes diretos, então, se algum dia você pensar em vender o seu negócio, conseguirá tirar de lucro, pelo menos, metade do que os seus concorrentes valem.

Essas são as principais maneiras de calcular o market share, seja de uma empresa de manutenção e conservação de elevadores ou qualquer outro segmento do mercado, te ajudando a entender mais sobre o valor da sua marca no mercado.

Dicas para aumentar o seu market share

Assim como qualquer outra taxa que diz respeito aos resultados positivos, influência e alcance de uma marca, tudo o que seus empreendedores mais desejam é que essa taxa cresça, não é mesmo?

Sendo assim, selecionamos algumas das principais dicas para te ajudar nesse processo e fazer com o market share da sua marca cresça cada vez mais. Confira:

Crie novas campanhas de marketing;

Invista em inovação;

Melhore o relacionamento com seus clientes;

Use a tecnologia ao seu favor;

Tenha processos bem definidos.

Dicas simples como essas já fazem toda a diferença no aumento do market place de qualquer marca que entende a importância de se obter uma boa relevância e valor dentro do mercado e de seu segmento.

Considerações finais

Dessa maneira, você irá garantir que a sua empresa cresça de maneira natural e obtenha mais valor não apenas em dinheiro, mas em satisfação, referência e autoridade no mercado.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Tumisu, please consider ☕ Thank you! 🤗 por Pixabay