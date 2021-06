Suéter de tricô: peça-chave que faltava nos seus looks

Saiba tudo sobre o suéter de tricô, peça clássica da moda outono-inverno.

O suéter de tricô é uma peça clássica e atemporal muito utilizada durante o inverno e que faz parte da moda feminina, masculina e infantil. Por se tratar de uma roupa despojada e, ao mesmo tempo, elegante, é perfeita para o dia-a-dia, seja para trabalhar ou para ambientes mais informais.

Como usar o suéter de tricô?

Para criar um visual mais simples e estiloso, você pode combiná-lo com uma calça jogger, por exemplo. Já para looks mais elaborados, uma sugestão é optar por um modelo com recortes diferentes, como ombros vazados, pois os detalhes fazem toda a diferença para a composição.

Devido à versatilidade da peça, o suéter pode ser utilizado por qualquer pessoa, independentemente do porte físico. Porém, segundo especialistas, há algumas regrinhas básicas para a peça ter o melhor caimento possível. São elas:

Mulheres com ombros mais largos devem optar por suéteres com decote;

pessoas que possuem o quadril mais largo devem preferir modelos mais longos, que disfarçam a região;

quem gosta de evidenciar a parte superior do corpo deve optar por um suéter de gola alta e tramas maiores;

já quem pretende disfarçar as gordurinhas, deve evitar as peças mais coladas ao corpo.

No entanto, com tantas opções de modelos de suéter, não é difícil encontrar um que fique bem no seu corpo.

Combinações com suéter de tricô

Veja algumas dicas de como combinar o suéter com outras peças, de modo que seu look fique ainda mais estiloso.

Com legging

O suéter com legging é uma combinação clássica e perfeita para os dias mais frios. Isso porque, além de serem bastante confortáveis, as duas peças conseguem manter o corpo bem aquecido.

Nesse caso, um suéter mais longo ajuda a desviar a atenção do quadril proporcionada pela legging, deixando a combinação propícia para o ambiente de trabalho, por exemplo. No entanto, se a ideia for criar um visual mais descolado, as leggings coloridas ou estampadas são boas opções. Colares também ajudam a deixar a dupla ainda mais estilosa: os maiores ornam muito bem com looks mais casuais.

Com jeans

Outra combinação clássica e muito confortável é o suéter com jeans. Porém, se você deseja fugir do básico, a dica é optar por suéteres de cores mais escuras, que passam a ideia de elegância e requinte.

Em relação aos modelos de calça, tanto a flare quanto a pantalona e a skinny combinam perfeitamente com o suéter de tricô. E, para completar o visual, aposte em acessórios como: maxi-colares, bolsas, brincos grandes ou um par de botas de cano alto.

Com saia

Para deixar o look com suéter mais romântico, combiná-lo com saia é a solução perfeita. É possível usá-lo tanto por dentro quanto por fora da peça. As saias mais coladas, como a midi e a lápis, combinam melhor com suéteres mais larguinhos, pois equilibram a silhueta.

Já as saias rodadas ou amplas podem perder o brilho quando combinadas com uma peça mais larga. Por isso, a dica é optar por um suéter mais colado ao corpo e usá-lo por dentro da saia ou até mesmo adicionar um cinto largo, evidenciando a cintura.

Nos dias de inverno, você pode usar uma meia-calça para proteger as pernas do frio. As botas de cano longo, além de deixarem o look mais moderno e sofisticado, também conseguem manter as pernas bem aquecidas.

Com sobreposição

O suéter é maravilhoso para compor looks de sobreposição. Se você prefere usá-lo por baixo, um blazer ou um colete, juntos a um cachecol, caem super bem. Já se a sua preferência for por cima, a melhor combinação é com camisas, deixando a gola à mostra. Para não deixar a sobreposição bagunçada, cores mais tradicionais, como o preto e o branco, são as mais indicadas.