Sua sala está sem graça? Veja 6 itens que podem dar um up no ambiente

Selecionamos alguns elementos decorativos que vão renovar a aparência da sua sala.

Passamos tanto tempo em casa ultimamente que às vezes a aparência dos ambientes nos deixa entediados. Por isso, estamos sempre procurando maneiras de renová-los, seja mudando móveis de lugar ou fazendo pequenas reformas na casa.

Mas muitas vezes não temos tempo para fazer algo assim. Por isso, uma ótima alternativa é o uso de objetos decorativos, que, ao renovarem o ambiente, dão um charme totalmente novo e personalizado à casa. Isso ocorre principalmente na sala de estar, que para muitos é o principal ambiente de um lar, sendo o lugar perfeito para receber visitas ou se reunir com a família.

Almofadas

Mais que um item para conforto, as almofadas podem ser objetos decorativos e extremamente versáteis. Basta trocar as capas para dar uma aparência totalmente nova para o sofá ou acrescentar algumas para aumentar a sensação de conforto.

Além disso, elas não servem apenas como itens complementares: se você quer inovar, pode usá-las como assento, substituindo cadeiras, poltronas e pufes, economizando espaço na sua sala, já que é fácil guardá-las quando não estão sendo usadas.

Vasos e plantas

Tendência nas redes sociais graças aos chamados pais e mães de plantas, as folhagens e flores são ótimos meios de decorar a casa devido à variedade de espécies que podem ser criadas indoor. E não é preciso ter luz solar para garantir que as plantas vão sobreviver na sua casa: existem espécies que podem ser criadas sem exposição constante à luz solar, facilitando a vida de quem não tem sol na sala.

As plantas exigem o uso de outro objeto decorativo que garante muita personalidade para qualquer ambiente: vasos. Atualmente, existem vasos dos mais diversos materiais, tamanhos e cores que acrescentam estilo a qualquer ambiente.

Porta-retratos

Os porta-retratos são mais que itens para mostrar lembranças de amigos, familiares e lugares queridos para os moradores de uma casa: eles também são objetos de decoração que se encaixam perfeitamente em salas.

Existe uma variedade cada vez maior de molduras, tamanhos e cores de porta retratos que podem ser usados para fazer composições, garantindo ainda mais personalidade ao ambiente. Podem, ainda, ser usados como decoração única, centralizando toda a atenção da sala naquele único objeto.

Tapetes

Também garantindo conforto e personalidade para a sala, os tapetes podem ser usados de diversas maneiras: em composições com tapetes diferentes e, dependendo da estampa, até mesmo em paredes.

As diversas estampas disponíveis atualmente, que vão do estilo geométrico e minimalista a algo mais tropical, com padrões de folhagens, flores e animais, garantem que o tapete seja uma decoração acessível para diversas salas, garantindo um toque estiloso e pessoal.

Livros

Além de garantirem um toque intelectual para qualquer ambiente, os livros também podem ser usados como decoração. Tendo isso em vista, as editoras até mesmo lançam edições de luxo, com capas especiais planejadas por artistas, tendo como objetivo não apenas a leitura, mas também a decoração.

A organização dos livros também conta muito para adicionar estilo à sala: é comum guardar os livros por cor da da lombada, garantindo um estilo monocromático ao ambiente. Ou até mesmo com as lombadas encostadas na parede ou na estante, deixando as folhas expostas e garantindo mistério à decoração.

Estantes

Se antes as estantes eram usadas apenas para armazenar livros, agora elas podem ser usadas também como objetos de decoração. A grande variedade de materiais usados para produzi-las e as diferentes cores e estilos as tornaram peças que garantem charme para qualquer ambiente, além de proporcionarem mais espaço para os moradores, que podem usá-las para expor itens colecionáveis e outros objetos decorativos.