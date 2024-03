Gisele Bündchen estrela campanha de inverno 24 “ON MY WAY” da Arezzo

Campanha de inverno 24 da Arezzo com Gisele será lançada em evento nesta quarta-feira 6 de março em São Paulo

A Arezzo lança sua coleção de inverno 2024, com a campanha “On my Way”, estrelada pela supermodel Gisele Bündchen. Inspirada na essência, autenticidade e na ousadia de percorrer novos caminhos, a campanha assinada pelo diretor criativo Giovanni Bianco traz apostas criativas que se manifestam em um mix de materiais, metais dourados e formas orgânicas, criando uma coleção cheia de personalidade.

Arezzo

A coleção Arezzo aposta em botas de cano alto e sandálias de saltos finos em metais dourados. Em contraponto, as sapatilhas de boneca, um clássico, continuam brilhando nesta temporada. As maxi bags chegam para atualizar os looks com o “coolness” que divide espaço com os cintos de estampas exclusivas e com a bolsa versátil tiracolo, que faz as vezes de carteira.

“On my Way”

Com mix perfeito entre peças clássicas e fashionistas, a coleção apresenta cartela de cores que são puro desejo. A tonalidade quente de marrom, novo curinga da estação, traz ainda mais o twist da moda para a mulher Arezzo. Já as aplicações de metais, um dos principais elementos de estilo da campanha, são inspiradas na arte surrealista, deixando os modelos imponentes e únicos.

O evento de lançamento acontece nesta quarta-feira (6) no Estúdio Pier 88, em São Paulo, local onde a top brasileira fotografou a campanha da marca. O momento será inspirado em um backstage, além de contar com diversas experiências reais como um camarim, photoshooting entre outras ativações.

A coleção completa está disponível em todos os canais de venda da AREZZO e no e-commerce.

Ficha Técnica

Direção criativa: Giovanni Bianco

Fotógrafo: Gui Paganini

Styling: Rita Lazarotti

Beauty: Henrique Martins

Vídeo: Paulo Vainer

Gisele Bündchen