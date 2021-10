96ª Corrida Internacional de São Silvestre atrai atletas de todo o país

Inscrições seguem abertas pelo site www.saosilvestre.com.br

Faltando menos de três meses para seu retorno, a Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para 31 de dezembro, começa a motivar atletas de todo o país. O momento é de intensificar os treinos para participar da principal prova de rua da América Latina e que, mais uma vez, reunirá representantes de diversas regiões, numa grande festa para encerrar o ano esportivo nacional.

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

Mas antes de enfrentar o desafio da Prova, os corredores precisam confirmar presença pelo site oficial www.saosilvestre.com.br. Além da inscrição tradicional na disputa do pelotão geral, a 96ª edição da São Silvestre ainda oferece uma novidade: o Pelotão Premium, que vai proporcionar uma experiência única, com kit exclusivo e espaço diferenciado na largada.

Avenida Paulista

Os participantes terão pela frente os 15 km de percurso por ruas e avenidas da Capital paulista, com variedade de relevo que tornam a Prova um desafio especial. A largada será na Avenida Paulista na altura da Rua Augusta e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Libero (Av. Paulista, 900).

Detalhes sobre valores, forma de pagamento, Regulamento e informações sobre o Protocolo contra a Covid-19 estão disponíveis no site oficial.

O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos “pipocas”. A organização monitora a inscrição de atletas na categoria 60+ para evitar fraudes.

Corrida Internacional de São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero com organização técnica da Yescom. O patrocínio é de Cosan, 3 Corações, NewOn, Itapemirim, Montevérgine, Dois Cunhados Hortifruti e apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura da Cidade de São Paulo.