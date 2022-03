Sua toalha de banho não está enxugando? entenda o motivo e como solucionar

Ter toalhas de banho que permaneçam macias e absorventes durante muito tempo é o sonho de muitas pessoas, afinal de contas, a hora do banho é um dos momentos mais prazerosos de um dia, principalmente depois de um dia cansativo de trabalho, não é verdade?

O problema é que algumas toalhas de banho costumam perder o poder de absorção e a maciez muito rapidamente, pois acabam ficando bastante ásperas e deixam de enxugar com a mesma eficiência que enxugavam antes. Mas porque será que isso acontece?

Quando isso começa a acontecer, na maioria das vezes não nos damos conta e continuamos usando as toalhas do jeito que estão mesmo. Mas com o passar do tempo a toalha vai ficando cada vez mais áspera e começa a enxugar cada vez menos, e é somente nesse momento que percebemos que a toalha está totalmente “estragada”.

E apesar da maioria das pessoas não saberem o motivo do porquê isso acontece com as toalhas de banho, por mais novas que elas possam ser, a explicação é mais simples do que se pode imaginar, e está diretamente relacionada com a lavagem das toalhas.

Então, se quer saber quais são os motivos que levam as toalhas de banho a parar de enxugar e porque as toalhas de banhos novas, geralmente, também não enxugam direito, continue lendo este artigo e sane todas as suas dúvidas sobre este assunto.

Por que muitas vezes toalhas de banho novas não enxugam?

O que faz com que as toalhas de banho novas, muitas vezes, não enxuguem o nosso corpo direito, é o modo a partir do qual a toalha é fabricada. Para que as toalhas fiquem com aquele aspecto macio e fofo enquanto estão nas prateleiras das lojas, os fabricantes adicionam um tipo de “goma” nas toalhas, que trata-se de um amaciante industrial.

Esse amaciante industrial possui um tipo de óleo que, além de deixar aquele aspecto felpudo nas toalhas também fazem com que elas fiquem “hidro-repelentes” durante um tempo, ou seja, as gotas de água são repelidas pela toalha ao invés de serem absorvidas, que é o que deveria acontecer.

Além disso, o ato de colocar amaciante no momento de realizar a lavagem das toalhas de banho não colabora para que ela volte a ser repelente e comece a absorver a água da forma que deveria.

Por conta disso é indicado que as toalhas novas sejam lavadas apenas com sabão neutro, pelo menos nas 5 primeiras lavagens, para que o amaciante industrial colocado pelos fabricantes saia por completo e a toalha tenha o poder absorvente que deve ter.

Por que toalhas de banho perdem a absorção após muitas lavagens?

A perda de absorção de uma toalha de banho acontece por vários motivos, sendo que os principais são o tempo de uso e alguns erros que todas as pessoas cometem na hora de lavar as toalhas e também no momento da secagem.

O uso contínuo do amaciante no momento da lavagem das toalhas de banho é o principal motivo que faz com que ela fique menos absorvente. Isso porque as substâncias contidas no amaciantes se acumulam nas fibras das toalhas, deixando-as impermeáveis e ásperas.

Utilizar sabão em pó de forma errada e em excesso também ocasiona a perda do poder de absorção das toalhas de banho, o que se explica por conta das substâncias contidas no sabão em pó, que também se acumulam nas fibras das toalhas, deixando-as duras e ainda mais impermeáveis.

Colocar o sabão em pó em contato direto com as toalhas na lavadoura também é um problema, o ideal é que ele seja colocado no compartimento específico para sabão em pó ou diretamente na água depois que a máquina de lavar já estiver cheia.

Como deixar minha toalha de banho mais macia e absorvente?

Para manter suas toalhas de banho macias e com seu poder absorvente intacto por mais tempo existem algumas dicas simples que com certeza podem te ajudar. Colocá-las em prática é extremamente fácil e você verá que suas toalhas ficarão como novas durante muito tempo.

A primeira dica é: além de evitar o contato direto do sabão com a toalha, nunca utilize nenhum tipo de amaciante nas lavagens. Ao invés disso, substitua o uso do amaciante por vinagre branco, pode ser o vinagre de álcool, por exemplo.

O uso do vinagre é de 1 xícara de chá para 1 máquina cheia, e quanto ao cheiro do vinagre, você pode ficar despreocupado pois ele se dissipa por completo e não impregna nas toalhas. O vinagre pode ser colocado diretamente na água na hora do enxágue, ou no compartimento específico de amaciantes.

Quanto à secagem, as toalhas de banho devem sempre secar a sombra, pois o calor do Sol também pode danificar as fibras, tanto que elas também não devem ser passadas a ferro.