Roca escolhe São Paulo para a abertura do primeiro Roca Gallery das Américas

Presente em países da Europa e Ásia, a empresa espanhola inaugura o Roca São Paulo Gallery, na capital paulista, para estimular o diálogo sobre arquitetura, design, inovação e sustentabilidade com a sociedade.

A arquiteta Fernanda Marques assina o projeto arquitetônico enquanto Alex Hanazaki idealiza o paisagismo do Roca São Paulo Gallery, criando uma linguagem contemporânea, única e fluída para um ponto tão movimentado da cidade de São Paulo.

Um conceito inovador para se relacionar com o mercado, com as pessoas e a cidade. Uma plataforma de conhecimento e um ponto de oxigenação arquitetônica, artística e cultural em meio à cidade. Situado em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, o Roca São Paulo Gallery, inaugurado na última sexta-feira, dia 15 de setembro, na Avenida Brasil, passa a ser um espaço para discussões sobre o futuro, a inovação e as principais tendências do Brasil e do mundo no setor da arquitetura e design.

Transmitindo toda a expertise e reforçando a sua posição de líder mundial em soluções para banheiros, o Grupo Roca, atuante no país por meio da Roca Brasil desde 1999 – e que por sua vez está à frente das marcas Roca, Celite e Incepa –, concebeu, há 10 anos, o conceito do Roca Gallery. Presente em Barcelona e Madri (Espanha), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Xangai e Pequim (China), a empresa idealizou a plataforma Roca Gallery tanto para profissionais, como também para o público em geral. O espaço cultural se caracteriza como um ponto pulsante de conhecimento e, de certa forma, conecta-se com as temáticas dos caminhos futuros da arquitetura, design e inovação.

“Gerando valor na experiência dos profissionais e do público em geral, cada um dos Roca Galleries carrega em sua essência a realização de exposições, debates, apresentações e atividades culturais com temáticas que conversam sobre o novo e geram ideias impactantes para o cenário da arquitetura. Muito mais do que um lugar para apresentar nossos produtos, o Roca Gallery surgiu como uma forma de nos comunicarmos profundamente com o público especificador e a sociedade“, descreve Marc Viardot, Diretor Global de Marketing & Design do Grupo Roca.

O projeto

A arquiteta Fernanda Marques assina o projeto do Roca São Paulo Gallery

O Roca São Paulo Gallery foi projetado por uma arquiteta de prestígio no mundo da arquitetura e design: a brasileira Fernanda Marques, premiada internacionalmente com o iF Design Award, The International Property Awards, A’ Design Award, Red Dot Design e Award e AD Awards, entre outros reconhecimentos. Fernanda se une a nomes consagrados como OAB Estudio de Borja, Lucía e Carlos Ferrater, responsável pelo Roca Barcelona Gallery; Lamela Architecture Studio, à frente do Roca Madrid Gallery; Ferruz Decorators Studio, que projetou o Roca Lisboa Gallery; Zaha Hadid, que assinou o Roca London Gallery; Francesc Rifé Studio, à frente do Roca Shanghai Gallery e Ma Yansong, responsável pelo Roca Beijing Gallery.

O estilo de Fernanda Marques se traduz pela elegância do seu traço e pelo visual clean e contemporâneo que emprega em seus projetos. A arquiteta está sempre atenta às novas tendências do mundo da arte e do design internacional e uma das inspirações do projeto Roca São Paulo Gallery foi revelar a natureza exuberante como um importante pilar para uma atmosfera de bem-estar e conexão. A mistura de elementos vegetativos, madeira e vidro dão o tom e a natureza protagoniza o espaço por meio de um edifício de vidro inspirado na Mata Atlântica e que utiliza matérias-primas sustentáveis, como a madeira de reflorestamento. Um verdadeiro convite à descompressão, em meio ao movimento da maior metrópole da América Latina, o Roca São Paulo Gallery transmite a brasilidade e a modernidade global em sua essência.

“Sempre atenta às tendências do mundo da arte e do design internacional, vimos em toda a trajetória da arquiteta Fernanda Marques conosco o seu apreço em explorar novos conceitos e fazer do design incomparável uma realidade. Por isso, não poderíamos contar com um nome melhor para assinar um projeto grandioso como o Roca São Paulo Gallery. Sem dúvidas, ela entende o nosso DNA e faz parte da nossa história“, discorre Sérgio Melfi, Presidente da Roca Brasil.

Segundo Fernanda Marques, “o convite para projetar o Roca São Paulo Gallery representou uma grande honra e me impôs, de uma forma bastante positiva, uma série de responsabilidades. Significou a oportunidade de deixar minha marca em um projeto que invade a dimensão urbana combinando arquitetura, design, inovação e sustentabilidade e foi também uma forma de compartilhar minha visão criativa para um espaço significativo da cidade e contribuir para a promoção do conhecimento e do encontro de profissionais na minha área de atuação. Por tudo isso, me inspirou a continuar buscando a excelência em minha vida e carreira”.

Ao assinar o espaço, a arquiteta passa também a ser a segunda mulher a criar um Roca Gallery no mundo. Unindo seu nome ao de Zaha Hadid, que projetou o Roca London Gallery, Fernanda pontua que este fator torna o projeto ainda mais significativo para a sua carreira e reforça a importância da diversidade e da inclusão profissional.

A escolha da cidade

A escolha da capital paulista para sediar o sétimo Gallery construído pela Roca foi pautada por diversos fatores. Além da proximidade com a primeira fábrica da empresa no Brasil, em Jundiaí, interior do Estado, a cidade é estratégica por se tratar de um polo econômico e cultural, ocupando o primeiro lugar nos mercados de comércio e imobiliário, conforme pesquisa realizada pela consultoria Urban Systems, divulgada no ano passado. “É incontestável o referencial que a cidade exala nos campos econômicos, sociais e culturais, assim como a representatividade que possui nos segmentos de arquitetura e design. Estar em São Paulo, nesse momento, é figurar na rota das novas tendências“, avalia Melfi.

A maior capital da América Latina ainda é fortemente conhecida no setor por abraçar importantes eventos como a DW! Semana de Design e a feira Expo Revestir, que reúne toda cadeia de materiais de acabamento e recebe não apenas o público do Brasil, como também de outros países ao redor do mundo. Muito mais que um local voltado para exposição de produtos, o Roca Gallery surge como um reforço ao segmento de arquitetura e design, promovendo não só a aproximação com especialistas da área, mas também com pessoas que estão no processo de obra e a busca de referências para realizarem seus projetos.

Conhecendo o Roca São Paulo Gallery

Situado na Avenida Brasil, o prédio com um total 1300m² é composto por três blocos distintos, porém com arquiteturas complementares que representam cada uma das marcas do Grupo no Brasil – Roca, Celite e Incepa. Ao expressar o conceito internacional de um lugar multifuncional, o seu layout, sem divisórias fixas entre os ambientes internos e externos, norteia o propósito da empresa com a implantação dos seus Galleries pelo mundo e promove a convivência em uma área que pode ser completamente moldada de acordo com o evento que recebe

Além de apresentar arquitetura e design expressivos, o projeto destaca-se por sua conexão com a natureza e o ambiente urbano circundante. A presença da madeira e da vegetação insere ares atemporais e transmite uma sensação de calma e conexão com o natural, enquanto a transparência do vidro permite aos visitantes uma visão panorâmica do entorno da edificação, criando uma interação visual entre o interior e o exterior. O projeto paisagístico é assinado por Alex Hanazaki, que procurou transmitir a essência sempre tão viva e diversa da flora brasileira.

O jardim. Um lugar para respirar, conhecer e conectar. –Foto: Ruy Teixeira

Para a escolha dos móveis, a premissa do elegante e atemporal também foi mantida. Em harmonia com os elementos naturais do edifício, o mobiliário eleito por Fernanda preza pela funcionalidade e conforto, levando em consideração o design nacional, qualidade e durabilidade das peças, garantindo que se manterão em perfeitas condições ao longo do tempo, mesmo em face da utilização contínua.

“Quanto aos designers que assinam as peças, optamos por uma abordagem que valorizasse tanto os nomes brasileiros, quanto internacionais, buscando uma mistura de talentos e influências. Trabalhar com a brasilidade, sem dúvida, colabora para divulgar a indústria local, valorizar nossos talentos e, além disso, promove a identidade regional que consideramos essencial no projeto”, detalha a arquiteta. Ademais, as mesas de atendimento e café, que estão posicionadas no salão principal do Gallery, pertencem à coleção Serras, criações da própria Fernanda Marques.

Paisagismo

O arquiteto paisagista Alex Hanazaki assina o paisagismo

O projeto paisagístico assinado pelo brasileiro Alex Hanazaki exala a consonância com o espaço físico e seu entorno. A pré-existência da praça que a empresa adotou e tem um painel de autoria de Roberto Burle Marx, bem como o projeto arquitetônico, foram preponderantes nas decisões adotadas para agregar uma linguagem contemporânea e fluída.

De acordo com o arquiteto e paisagista, a concepção do paisagismo está centrada em três pilares: continuidade, amplitude do espaço e destaque à obra arquitetônica. Para projetar, ele também considerou a necessidade de manutenção, sobretudo para o interior do edifício, onde há áreas de sombras e o apelo estético. Desta maneira, selecionou as espécies vegetais para a porção frontal do projeto utilizando diferentes texturas, cores e escalas que reforçam a imponência da arquitetura. Já para o interior do Roca São Paulo Gallery, a escolha de espécies tropicais densas e volumosas teve como intenção proporcionar a fluidez entre os espaços internos e externos e promover as sensações de amplitude, conforto e acolhimento.

“A promoção de um projeto comercial de grande impacto estético promove visibilidade aos setores do paisagismo, arquitetura e design. A partir de experiências como essa, é possível expor ao público comum os campos de atuação dessas áreas do conhecimento. É uma chance de exemplificar, a partir de elementos concretos, o potencial de profissionais capacitados e criativos na concepção de espaços que traduzam a identidade da marca e expressem os seus valores. Enquanto arquiteto paisagista, foi a ocasião perfeita para desafiar-se e romper os limites do convencional”, comenta Hanazaki sobre sua contribuição para o Roca São Paulo Gallery.

Programação

Na programação de abertura, o Roca São Paulo Gallery revela uma instalação inspirada no Mediterrâneo e apresenta ao público uma nova maneira de ver os produtos da coleção global da Roca, a Ona. Com design ‘suave como as ondas’ e formas orgânicas conectadas com os elementos da natureza, traz o estilo de vida dessa região para dentro dos banheiros e sua exibição é um convite para a reflexão de que esse ambiente deve ser bem projetado, onde as pessoas se sintam bem e que as prioridades sejam a higiene, o conforto e o alto desempenho dos produtos.

Desta forma, a exposição temporária exibe as formas orgânicas e evoca a simplicidade de seu design como principal protagonista. Ademais, a coleção dispõe de todos os recursos para que o tempo do usuário seja bem gasto enquanto a sua mente se desliga do mundo exterior.

Roca Galleries

Os Roca Galleries fazem parte da estratégia internacional da Roca com uma idealização que expressa a realidade atual e seus desafios para o futuro. Design, inovação, sustentabilidade e bem-estar são valores da marca que mostram o desejo de manter um diálogo constante com a sociedade como um todo e, principalmente, com profissionais que compartilham a preocupação e interesse em evoluir os espaços do banheiro.

Os Roca Galleries de Barcelona, Madri, Lisboa, Londres, Xangai, Pequim e agora, em São Paulo, constituem uma plataforma multidisciplinar para a troca de conhecimento que constrói uma rede global para identificar, interpretar, desenvolver e compartilhar informações sobre novas tendências em todos os setores mencionados acima. Zaha Hadid Architects em Londres; Francesc Rifé Studio em Xangai; o estúdio de arquitetura OAB, de Carlos, Borja e Lucía Ferrater em Barcelona; Lamela Architecture Studio em Madri; Estúdio Ferruz Decorators em Lisboa; Ma Yansong em Pequim e Fernanda Marques no Brasil expressam essa visão em centros que combinam o apelo estético e expressão dos valores da marca.

Sobre Roca

Dedicada ao design, fabricação e comercialização de produtos de banheiro para a arquitetura, construção e design de interiores. Fundada em 1917, combina tradição e conhecimento com sua paixão pela inovação e respeito ao meio ambiente, com o objetivo de atender as demandas dos clientes e contribuir para a melhoria do bem-estar da sociedade.

Com a sustentabilidade como elemento essencial em todos os seus processos de fabricação e o compromisso de garantir um planeta melhor para as gerações futuras, a Roca implementou essa filosofia nos 170 países em que opera e em suas 76 fábricas, transmitindo isso diariamente aos seus mais de 21 mil colaboradores.

Esta empresa familiar é líder de mercado na Europa, América Latina e Índia. Também tem uma presença significativa na China e no restante da Ásia, Oriente Médio, Austrália e África. Como resultado, é líder mundial em seu setor.

