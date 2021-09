Sicoob UniCentro Br planta mudas em parques do interior de São Paulo

Ação de plantio ocorre em parceria com as prefeituras locais. Iniciativa é parte das comemorações dos 50 mil cooperados

O Sicoob UniCentro Br, uma das principais cooperativas do sistema Sicoob, realiza em setembro uma ação de plantio em parques e áreas públicas do interior de São Paulo – região em que a cooperativa está presente com mais de 18 agências em cidades como Americana, Assis, Avaré, Botucatu, Campinas, Jales, Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste e Votuporanga.

A ação de plantio, em parceria com as Prefeituras locais, é parte da celebração dos 50 mil cooperados nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal. O crescimento exponencial superou as estimativas da cooperativa, que previa o número apenas para dezembro deste ano.

50 mudas de ipê

Em Assis, foram entregues 50 mudas de ipê para plantio após estiagem para o viveiro da Prefeitura. Na cidade de Botucatu, o plantio se deu na área da UNESP – onde a cooperativa possui agência. Em Fernandópolis, foram plantadas 50 mudas na Nascente no Bairro Alto das Paineiras. Já o Parque das Artes, no Centro Médico Ribeiro Shopping, em Ribeirão Preto, recebeu 50 mudas da planta Ixora.

“Além de plantarmos as mudas, também entregamos aos nossos cooperados um cartão-semente de espécie diversa para que também possam comemorar esse crescimento conosco”, afirma Raimundo Nonato, Diretor-Presidente Sicoob UniCentro Br. “É um gesto singelo de semear os frutos da justiça financeira do cooperativismo”, completa o executivo.

Sobre a cooperativa:

Sicoob UniCentro Br

O Sicoob UniCentro Br é uma Cooperativa de Crédito de livre admissão cujo objetivo é administrar os recursos financeiros dos cooperados, proporcionando maior rentabilidade a todos. Fundada há 29 anos, o UniCentro conta com mais de 53 mil cooperados nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, além do Distrito Federal.